Black Friday, oggi le cuffie wireless JBL lowcost le paghi la metà

Per delle cuffie true-wireless di ottima qualità non è necessario investire una cifra considerevole, l’importante è aspettare il momento e l’offerta giusta. E questo momento è arrivato grazie al Black Friday e alla promozione lanciata sugli auricolari Bluetooth JBL TUNE 125TWS, in offerta su Amazon a soli 49,99€, con uno sconto di quasi il 50% sul prezzo consigliato.

Le JBL TUNE 125TWS sono cuffie pensate per la vita di tutti i giorni: comode da utilizzare per ascoltare i propri brani preferiti e per rispondere alle chiamate. Anche sul lato configurazione non ci sono grossi problemi: si associano al proprio dispositivo Android in pochi secondi (e anche con l’iPhone non ci sono grossi problemi). Se foste alla ricerca di un paio di auricolari lowcost, le JBL TUNE 125TWS potrebbero fare al caso vostro. A poco meno di 50€ sono un vero affare, essendo delle cuffie che non hanno nulla da invidiare a modelli top.

Auricolari wireless JBL TUNE 125TWS: caratteristiche tecniche

In ambito audio JBL è uno dei marchi più conosciuti: dagli speaker Bluetooth fino alle cuffie sono decine i prodotti lanciati negli ultimi anni. Una delle caratteristiche che li contraddistingue sono sicuramente il buon rapporto qualità-prezzo.

Le JBL TUNE 125TWS sono cuffie pensate appositamente per l’ascolto della musica: grazie alla tecnologia JBL Pure Bass l’audio è ottimizzato per ottenere il meglio dai propri brani preferiti, con dei bassi profondi. Gli auricolari permettono anche di ascoltare la musica utilizzando un solo auricolare in modo da avere un orecchio libero. Li si può utilizzare anche per rispondere o effettuare delle chiamate grazie alla presenza di microfono integrati. Sul fronte della batteria, invece, l’autonomia è fino a 32 ore di riproduzione utilizzando la custodia di ricarica.

Configurare e associare le cuffie wireless è molto semplice: con i dispositivi Android bastano pochi secondi e anche con iOS non ci sono grossi problemi. Nella confezione sono presenti gommini di tre dimensioni differenti per garantire il massimo comfort.

Cuffie Bluetooth JBL TUNE 125TWS in offerta al Black Friday: sconto e prezzo

Un’offerta da non farsi sfuggire: gli auricolari true wireless JBL TUNE 125TWS sono in offerta a un prezzo di 49,99€, con uno sconto del 47% sul prezzo consigliato. Le cuffie sono vendute e spedite da Amazon. Il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2022.

Gli auricolari JBL TUNE 125TWS sono disponibili in quattro colorazioni differenti.

JBL TUNE 125TWS – Nero

JBL TUNE 125TWS – Bianco

JBL TUNE 125TWS – Blu

JBL TUNE 125TWS – Rosa

Per restare sempre aggiornati con le offerte del Black Friday, cliccate qui e iscrivetevi al nostro canale Telegram.