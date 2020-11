Black Friday 2020: la guida per acquistare su Amazon

Il Black Friday è in arrivo con tantissime offerte su una vasta gamma di prodotti ed è meglio non farsi trovare impreparati. L’e-commerce di Jeff Bezos saluta l’iniziativa del Black Friday in anticipo, che si è conclusa il 19 novembre, per lanciare nuovi sconti e offerte imperdibili entrando nel vivo di una lunga Black Week.

A partire dal 20 novembre inizia il vero e proprio Black Friday 2020 di Amazon e per acquistare è necessario creare un account. Sarà così possibile individuare il prodotto desiderato, salvarlo nella propria wishlist e attivare nell’app dedicata gli avvisi per ricevere comode notifiche nel caso che il prezzo cali ancora per ulteriori sconti. Ecco quindi una guida per orientarsi tra le Offerte Lampo, i vantaggi esclusivi per gli iscritti al servizio Prime e acquistare prodotti e accessori di informatica e smartphone attraverso il sito o l’app, ricordando che chi effettua l’accesso per la prima volta avrà diritto a un buono sconto Amazon da 15 euro.

Come prepararsi al Black Friday su Amazon

Per poter acquistare su Amazon è necessario creare un account e associare un metodo di pagamento a scelta tra una carta di credito o una prepagata. In questo modo, sarà possibile individuare i prodotti che ci interessano e salvarli in una wishlist, una lista desideri in cui inserire tutto ciò che ci piace, per poi spostarli nel carrello e perfezionare l’acquisto quando il prezzo è quello migliore.

Comprare su Amazon.it è facile sia via sito web, che via app. Anzi, scaricare e utilizzare l’app di Amazon è particolarmente utile perché consente di attivare degli avvisi per seguire le offerte in arrivo e quelle in scadenza. Inoltre, l’e-commerce ha lanciato una nuova promozione: chi esegue il primo accesso all’app tra il 4 novembre e il 15 dicembre 2020 avrà diritto a un buono sconto Amazon di 15 euro da utilizzare entro il 31 gennaio 2021. Scopri come attivare il buono!

Comprare su Amazon: perché iscriversi a Prime

Per chi vuole immergersi nel mondo esclusivo di Amazon, con ulteriori offerte e consegne illimitate e veloci in un giorno, non resta che sottoscrivere il servizio Amazon Prime. Dopo 30 giorni di prova gratuita, si potrà decidere di iscriversi al prezzo di 3,99 euro al mese, o risparmiare pagando 36 euro l’anno. Inoltre, si avrà accesso a una serie di servizi compresi nel prezzo, tra cui:

Offerte Lampo , sconti imperdibili per un periodo di tempo servizio Prime limitato;

, sconti imperdibili per un periodo di tempo limitato; Prime Video, servizio di video in streaming che offre un vasto catalogo di film e serie Tv, oltre ai contenuti originali firmati Amazon;

servizio di video in streaming che offre un vasto catalogo di film e serie Tv, oltre ai contenuti originali firmati Amazon; Prime Gaming , una piattaforma dove trovare ogni mese giochi gratis, contenuti esclusivi e un abbonamento gratis a Twitch.tv;

, una piattaforma dove trovare ogni mese giochi gratis, contenuti esclusivi e un abbonamento gratis a Twitch.tv; Amazon Music , con oltre 2 milioni di brani musicali da ascoltare ovunque e senza pubblicità, da non confondere con il servizio Amazon Music Unlimited che conta su 60 milioni di brani, ma richiede il pagamento di un ulteriore abbonamento;

, con oltre 2 milioni di brani musicali da ascoltare ovunque e senza pubblicità, da non confondere con il servizio che conta su 60 milioni di brani, ma richiede il pagamento di un ulteriore abbonamento; Prime Reading , con centinaia di eBook da leggere dove e quando vuoi;

, con centinaia di eBook da leggere dove e quando vuoi; Prime Student, abbonamento per studenti con 3 mesi di prova gratuita e poi il rinnovo a metà prezzo, ma con tutti i servizi di un abbonamento Prime standard.

Offerte Lampo: cosa sono e come usarle

Le Offerte Lampo di Amazon vedono un numero limitato di scorte del prodotto a un prezzo scontato per un periodo di tempo fissato, o fino a esaurimento delle scorte. Per questo motivo durante il Black Friday e gli altri eventi di sconti come il Prime Day, le offerte lampo su un prodotto potrebbero durare appena 15 minuti: giusto il tempo che il primo utente che nota lo sconto lo metta nel carrello e finalizzi l’ordine.

Quando si acquista un prodotto tra le Offerte Lampo, se si attende troppo e si apre il carrello potrebbe apparire la scritta “Verifica disponibilità in corso”: significa che qualche altro utente potrebbe aver acquistato l’ultimo disponibile e le scorte, così come lo sconto, siano finite.

I prodotti nella categoria Offerte Lampo sono segnalati da Amazon, che inserisce nella scheda il prezzo originale, il prezzo scontato, la percentuale di sconto e anche quella di prodotti disponibili già acquistati prima che la scorta si esaurisca. In questo modo si potrà capire velocemente se l’offerta è vantaggiosa e se sia il caso di approfittarne subito, prima che gli ultimi pezzi finiscano.

Clicca qui per accedere alle Offerte Lampo del Black Friday di Amazon.

Black Friday Amazon: le migliori offerte sotto i 20 euro

Il Natale si avvicina e il Black Friday è il momento ideale per dedicarsi ai regali per amici e parenti. Amazon aiuta nella caccia al regalo perfetto anche chi ha un budget limitato, grazie alla sezione Offerte sotto i 20 euro in cui trovare tantissime categorie di prodotti diversi a prezzi davvero scontati. Navigando nella categoria, oppure effettuando una ricerca interna, si potrà trovare facilmente ciò che fa al caso nostro.

Clicca qui per scoprire le offerte sotto i 20 euro del Black Friday di Amazon.

Black Friday Amazon: le migliori offerte per l’informatica

Zaini per computer, mouse e tastiere da gaming e ancora pc, laptop e tablet. Amazon riserva durante il Black Friday una intera categoria all’Informatica e ai suoi accessori per trovare i migliori prodotti a prezzi decisamente imperdibili.

Clicca qui per le migliori offerte per l’informatica del Black Friday di Amazon.

Black Friday Amazon: le migliori offerte per cellulari e accessori

Le migliori offerte di smartphone e accessori sono raggruppate in una apposita categoria di Amazon per questo Black Friday 2020. Accedendo gli utenti potranno trovare i cellulari in offerta e gli sconti su cover, vetri temperati per proteggere il display e tanti altri accessori, sia per sé che come utili idee regalo per i propri cari con il Natale in arrivo.

Clicca qui per scoprire le migliori offerte per smartphone e accessori del Black Friday di Amazon.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.