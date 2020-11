Black Friday in anticipo: le offerte Amazon su smartphone e gaming

Proseguono le offerte del Black Friday in anticipo di Amazon con interessanti sconti sul settore degli accessori per gaming e con l’arrivo di promozioni sugli smartphone, tra cui quelli del brand Oppo. L’iniziativa lanciata il 26 ottobre proseguirà fino al prossimo 19 novembre per favorire lo shopping pre-natalizio.

Di settimana in settimana, nuovi prodotti arrivano in offerta nel catalogo dell’e-commerce e la settimana dal 9 novembre le concentra per tastiere, mouse e cuffie in vendita nell’Amazon Gaming Stores e per i smartphone a marchio Oppo a prezzi scontati dal 10 novembre. In attesa dell’arrivo del “vero” Black Friday 2020 nel weekend dal 27 al 30 novembre, e che si concluderà con il consueto Cyber Monday dedicato ad elettronica e prodotti hi-tech, Amazon continua a offrire sconti speciali e lanciare iniziative per accompagnare i suoi utenti nello shopping di Natale senza ansie e senza caccia al regalo all’ultimo minuto.

Black Friday in anticipo, smartphone Oppo in offerta

A partire dal 10 novembre arrivano interessanti offerte per gli smartphone Oppo durante il Black Friday in anticipo di Amazon. Si potranno trovare a prezzi scontati i top di gamma Oppo Find X2 Neo con display da 6.5 pollici, 12 GB di RAM e batteria da 4025 mAh a 546 euro.

La versione Find X2 Lite con display da 6.4 pollici e 8 GB di RAM invece è in vendita a 349 euro. Tra gli smartphone in offerta anche Oppo A91 con display da 6.4 pollici e RAM da 8 GB a 237 euro.

Black Friday in anticipo, le offerte del Gaming Stores

E’ agli appassionati di videogiochi che Amazon dedica la settimana di offerte del Black Friday in anticipo dal 9 novembre. Accedendo nell’apposita sezione dell’Amazon Gaming Store si potranno trovare ottime occasioni per una vasta scelta di cuffie per il gaming, tastiere retroilluminate RGB e mouse ergonomici a prezzi scontati.

Le altre offerte Amazon oltre al Black Friday in anticipo

Amazon riserva tutti i giorni offerte per i suoi utenti, specialmente quelli iscritti al servizio Prime e a cui dedica i due giorni dei Prime Day. Oltre alle offerte per il Black Friday in anticipo, gli utenti potranno accedere alle Offerte Lampo, prodotti a prezzi scontati per alcune ore e fino a esaurimento scorte.

Per chi invece vuole ultimare lo shopping natalizio, ma non trova tra le offerte idee e suggerimenti, non resta che lasciarsi ispirare dalle altre sezioni dell’e-commerce che ospitano le ultime novità in arrivo e i prodotti più venduti nelle ultime 24 ore.

