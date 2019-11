Black Friday Mediaworld: le migliori offerte per smartphone, PC e TV

28 Novembre 2019 - “Facciamo Neri i Prezzi“, questa la promozione lanciata da Mediaworld per il Black Friday 2019: dalla mezzanotte tra il 27 e il 28 novembre fino alle 23:59 del 2 dicembre sul sito online e nei negozi della catena di elettrodomestici sono presenti centinaia di prodotti in offerta. Smartphone, computer, smart TV, elettrodomestici intelligenti per la casa, sono tantissimi i prodotti con prezzi scontatissimi per il Black Friday di Mediaworld.

Prima di entrare più in dettaglio, vi diamo qualche anticipazione. Per gli Apple fan è in offerta scontato l’iPhone Xr (il modello “low cost” lanciato lo scorso anno), l’iPhone 11 (la versione economica uscita nel 2019) e l’iPhone 11 Pro. Se, invece, siete alla ricerca dello smartphone perfetto che coniuga lavoro e divertimento è in offerta il Note 10+, l’unico telefonino che può essere controllato anche con un pennino. Non mancano i notebook con prezzi interessanti: HP, Acer, Lenovo, Asus, Apple iMac. Insomma ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ecco le migliori offerte del Black Friday Mediaworld.

Quando inizia il Blak Friday Facciamo Neri i Prezzi Mediaworld

Le prime offerte di Mediaworld per il Black Friday sono iniziate il 25 novembre, ma gli sconti veri e propri sono iniziati alla mezzanotte tra il 27 e il 28 novembre e proseguiranno fino alle ore 23:59 di lunedì 2 dicembre, giorno in cui si “festeggia” il Cyber Monday, ossia il giorno dedicato agli sconti pazzi sui dispositivi elettronici.

Le offerte per il Black Friday di Mediaworld sono disponibili sia sul sito online sia nei negozi fisici. Si può anche comprare online e ritirare gratuitamente al negozio Mediaworld (sono 117 in tutta Italia).

Black Friday Mediaworld: i migliori smartphone che puoi comprare

Una carrellata di smartphone in offerta durante il Black Friday di Mediaworld, sia top di gamma sia dispositivi medio di gamma o entry level. Insomma, smartphone per tutte le tasche.

Partiamo con tre smartphone Apple che renderanno felici gli amanti della mela morsicata. L’iPhone Xr è disponibile a 579 euro. Stiamo parlando dello smartphone economico lanciato da Apple lo scorso anno. A 679 euro è disponibile l’iPhone 11, la versione lowcost lanciata solo due mesi fa. Infine a 999 euro è disponibile l’iPhone 11 Pro nella versione da 64GB. Ecco un rapido riassunto:

iPhone Xr – 579 euro

iPhone 11 – 679 euro

iPhone 11 Pro – 999 euro

Se state cercando un nuovo smartphone Android, il Black Friday di Mediaworld offre telefonini per tutte le tasche. Trovate il Galaxy S10+ con 512GB di memoria a 699 euro, mentre il Note 10+ è in offerta a 799 euro. Nella fascia dei top di gamma trovate anche il Hauwei P30 da 128GB a 459 euro. Se, invece, cercate un medio di gamma affidabile e dall’ottimo rapporto qualità – prezzo sono quattro le soluzioni proposte da Mediaworld: lo Xiaomi Mi A3 a 159 euro, il Redmi Note 7 a 139 euro, il Redmi Note 8 Pro a 239 euro e l’Oppo Reno Z a 219 euro.

I migliori PC del Black Friday Mediaworld

Anche i notebook sono in offerta durante il Black Friday Mediaworld. E anche in questo caso ci sono sia top di gamma sia PC con caratteristiche “equilibrate”. A 499 euro è in offerta un notebook HP da 15 pollici con ben 8GB di RAM e schermo FullHD. Se il budget vi permette una spesa un po’ più elevata, è disponibile un Asus da 15 pollici con ben 16GB di RAM e processore di ottava generazione Intel i7 a 679 euro.

Se, invece, siete alla ricerca di un computer fisso e siete fan dell’iMac di Apple è in offerta un iMac da 21,5 pollici a 999 euro. Si tratta della versione del 2017.

Quale smart TV acquistare al Black Friday Mediaworld

Uno dei dispositivi più venduti durante la Black Friday 2019 sono gli smart TV. Mediaworld propone tanti modelli che si differenziano per grandezza dello schermo, tecnologia e prezzo. Ecco le offerte migliori:

Samsung QE43Q60RATXZT da 43 pollici con risoluzione 4K a 499 euro

da 43 pollici con risoluzione 4K a 499 euro Samsung QE55Q82RATXZT da 55 pollici con risoluzione 4K a 799 euro

da 55 pollici con risoluzione 4K a 799 euro Samsung UE65RU7170UXZT da 65 pollici con risoluzione 4K a 599 euro

da 65 pollici con risoluzione 4K a 599 euro Samsung UE75RU7090UXZT da 75 pollici con risoluzione 4K a 899 euro

da 75 pollici con risoluzione 4K a 899 euro Sony KD55XF9005 da 55 pollici con risoluzione 4K a 799 euro

da 55 pollici con risoluzione 4K a 799 euro LG OLED 55E9PLA da 55 pollici con risoluzione 4K a 1799 euro

da 55 pollici con risoluzione 4K a 1799 euro Philips 50PUS6754/12 da 50 pollici con risoluzione 4K a 359 euro

Black Friday Mediaworld: le offerte più interessanti

Oltre a smartphone, smart TV e computer, il Black Friday Mediaworld propone anche tanti altre offerte interessanti. Ecco le migliori: