Black Shark 4: con l'offerta su Amazon, il top di gamma ora è per tutti

Per quanti sono alla ricerca di un ottimo telefono top di gamma, con prestazioni elevate del display, tanta velocità di calcolo, tanta memoria e ricarica super rapida una buona scelta è il Black Shark 4, sia in termini di prestazioni, sia per il prezzo. Si tratta di uno smarpthone da gaming, quindi con un design molto particolare, ma grazie all’offerta in corso su Amazon (da parte di venditore terzo) il prezzo di questo potentissimo telefono scende di parecchio.

Black Shark 4 – Qualcomm Snapdragon 870 5G – Versione 12/256 GB

Black Shark 4: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Black Shark 4 è il Qualcomm Snapdragon 870, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il sistema di raffreddamento del processore è distribuito su due unità di raffreddamento a liquido per ottenere una dissipazione del calore superiore del 30%.

Il display è una summa delle migliori caratteristiche disponibili per un top di gamma: misura 6,67 pollici, è di tipo Super AMOLED e supporta l’HDR10+, ha una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, campionamento di tocco di 720 Hz, picco di luminosità di 1.300 nit e il lettore per le impronte digitali è montato lateralmente.

Il comparto delle fotocamere poste sul retro del telefono è buono ma non eccezionale, come su tutti gli smartphone da gioco. Consiste in un sensore principale da 48 MP, abbinato a un sensore ultra grandangolare da 8 MP e a un sensore macro da 5 MP. La fotocamera anteriore è da 20 MP.

Oltre al 5G, tra le connessioni troviamo il Bluetooth 5.2, il WiFi6, l’NFC utile per i pagamenti contactless e lettura dei chip delle card e l’ingresso per il jack da 3,5 mm utile per le cuffie con filo.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e la ricarica è super rapida da 120W: secondo le specifiche del produttore passa da 0 a 100% in 17 minuti.

Black Shark 4: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del Black Shark 4 è di 579 euro ma è possibile acquistarlo (da venditore terzo e con spedizione Amazon) a 399 euro (-31%,-180 euro). L’occasione è la migliore del momento e consente di acquistare uno smartphone con una scheda tecnica ancora attuale nel 2023.

