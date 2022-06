Black Shark 5 e 5 Pro arrivano in Italia: tanta potenza ad un buon prezzo

I due telefoni Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro, presentati ufficialmente in Cina a fine marzo dal brand del gruppo Xiaomi, sono finalmente arrivati anche in Italia. Sono due dispositivi “esuberanti" come d’altronde è tipico di questa fascia di mercato, ma anche versatili e potenti. Infatti, chi cerca un telefono con cui giocare, fare foto e video di qualità e sempre carico viene soddisfatto dalle schede tecniche di questi due dispositivi che, formalmente, sono due gaming phone.

Il Black Shark 5 “liscio" è il modello che offre prestazioni più contenute se rapportate al modello Pro, ma che in assoluto restano elevate. La variante Black Shark 5 Pro presenta il miglior processore Qualcomm oggi disponibile, il Balck Shark 5 normale ha un SoC più datato, ma comunque, di ottimo livello, mentre i due telefoni hanno in comune il display AMOLED con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, così come la tipologia di batteria e la ricarica veloce. Due caratteristiche allineate con una scheda tecnica progettata per il 2022 e proposti a un prezzo competitivo. Sul retro dei telefoni, invece troviamo due diverse configurazioni fotografica, con il Black Shark 5 Pro dotato di un sensore principale da 108 MP, contro i 64 MP del “liscio“.

Black Shark 5 Pro: caratteristiche tecniche e prezzo

Il Black Shark 5 Pro è il top di gamma 2022 e, infatti, a bordo del telefono troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 8/128 GB di memoria RAM e di spazio di archiviazione.

Il display è AMOLED FHD+ da 6,67 pollici, con luminosità massima molto elevata, pari a 1.300 nit, frequenza di aggiornamento a 144 Hz e frequenza di campionamento del tocco di 720 Hz.

Sul retro troviamo la fotocamera principale da 108 MP, un sensore secondario da 13 MP e un macro da 5 MP, mentre la selfie-camera frontale è da 16 MP. Molto buona la batteria: da 4.650 mAh con ricarica rapida a 120W (l’ormai ben rodata Hyper Charge di Xiaomi).

Il Black Shart 5 Pro è in vendita nel nostro Paese, anche su Amazon, al prezzo di 799 euro.

Black Shark 5 Pro Gaming Smartphone 8/128GB

Black Shark 5: caratteristiche tecniche e prezzo

Il processore che troviamo a bordo del Black Shark 5 è il Qualcomm Snapdragon 870 abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Non è ai livelli dell’8 Gen 1, ma è comunque una versione migliorata di Snapdragon 865, il chip dei top di gamma 2020.

Il display è il medesimo che troviamo sulla versione Black Shark 5 Pro e quindi un AMOLED FHD+ da 6,67 pollici e aggiornamento di frequenza a 144 Hz.

La versione Standard si differenzia dalla versione Pro per il comparto fotocamere: sul retro, infatti troviamo un sensore principale da 64 MP, un sensore secondario ultra wide da 13 MP e infine il sensore macro da 2 MP. La selfie-camera è da 16 MP. Confermata, come per il modello Pro, la batteria da 4.650 mAh con ricarica rapida a 120W.

Il telefono può essere acquistato in Italia, anche su Amazon, al prezzo di 549 euro.

Black Shark 5 Gaming Smartphone 8/128GB