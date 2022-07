Black Shark: col doppio sconto le cuffiette costano pochissimo

Gli auricolari entry-level TWS Black Shark Lucifer T14 sono arrivati sul mercato pochi mesi fa ad un prezzo competitivo e già sono super-scontati su Amazon grazie al doppio sconto che include un coupon.

Il design delle Black Shark Lucifer T14 è semi-trasparente e strizza l’occhio ai gamer, ma il prodotto può essere usato anche per le normali telefonate o per ascoltare musica: sono progettate per essere indossate comodamente anche per parecchie ore. Inoltre, grazie alla certificazione IPX5 resistono a sudore e polvere. Il che le rende perfettamente indossabili anche all’esterno e mentre facciamo sport. Infine, gli auricolari sono di tipo semi in-ear, cioè non occludono del tutto il canale auricolare.

Black Shark Lucifer T14: come sono

Il dato tecnico più interessante è la cancellazione attiva del rumore (ANC) affidata a due microfoni. Dunque, non completissima ma sufficiente a ascoltare musica o fare una telefonata senza il disturbo dei rumori esterni.

Ogni auricolare è autonomo e lateralmente sono presenti i vari tasti per attivare i comandi come assistente vocale, rispondi alla chiamata, riproduci brano, ecc.

Grazie al Bluetooth e all’app è molto facile collegare gli auricolari ai vari dispositivi.

Black Shark fa sapere che gli auricolari hanno un’autonomia di 24 ore , inclusa la carica della custodia che ingloba una batteria da 300 mAh (la batteria degli auricolari è da 35 mAh). La custodia viene ricaricata in un’ora e mezza.

Black Shark Lucifer T14: l’offerta Amazon

Gli auricolari Black Shark Lucifer T14 hanno un prezzo di listino già molto conveniente di 39,99 euro ma oggi li troviamo scontati a 34,99 (-5 euro, -13%) a cui si aggiunge uno sconto ulteriore del coupon del 40% che porta il prezzo finale a 20,99 euro.

Auricolari Black Shark Lucifer T14 – ANC due microfoni – colore Nero