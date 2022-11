Offerte Black Friday: le migliori promo con sconti esagerati

Le migliori offerte del Black Friday 2022 di Amazon sono qui. Da oramai una settimana su Amazon è attiva la Black Week, l’evento che ha fatto da preambolo al vero e proprio Black Friday che ha inizio oggi. Possiamo definirlo un evento nell’evento, con ventiquattro ore di offerte speciali su migliaia di prodotti, tra cui anche i nostri amatissimi smartphone, smart TV, smartwatch, robot aspirapolvere, friggitrici smart e tanti prodotti per la smart home.

OFFERTE BLACK FRIDAY 2022

In queste ventiquattro ore di promo esclusive dedicate al Black Friday troviamo anche le rinomate offerte WOW, cioè delle promo lampo che durano pochissime ore su alcuni dispositivi scelti direttamente da Amazon. Per non perdervi nessuna offerta WOW, vi consigliamo di iscrivervi al nostro Canale Telegram dedicato alle offerte tech: è gratuito e per farlo basta cliccare qui. In questi giorni stiamo seguendo in tempo reale il Black Friday e vi aggiorniamo in continuazione sulle migliori promo del giorno.

In questo articolo abbiamo raccolto le migliori offerte del Black Friday Amazon 2022 dedicate ai prodotti tech. Le trovate divise per tipologia di prodotto, in modo che possiamo trovare più facilmente il dispositivo che stavate cercando.

Se non volete perdervi nemmeno un prodotto in sconto di questo Black Friday Amazon 2022 vi consigliamo di iscrivervi ai nostri gruppi Telegram dedicati alle offerte: basta cliccare ai link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

OFFERTE LAMPO BLACK FRIDAY 2022

Se i prezzi presenti nei banner dei prodotti non sono aggiornati, cliccateci e aprite la pagina su Amazon: lì vi apparirà il prezzo e lo sconto esatto.

Offerte Black Friday Amazon: i migliori smartphone lowcost

Questa prima settimana di Black Week ci ha dimostrato che gli smartphone restano la categoria di prodotto che cattura maggiormente l’attenzione. E soprattutto gli smartphone lowcost, dispositivi sempre molto ricercati e che troviamo in offerta anche in questo Black Friday. Tra le offerte più interessanti c’è sicuramente il Redmi 9A, uno dei pochi smartphone disponibili ancora a meno di 100€ (sconto 29%). Aumentando di poco il budget troviamo smartphone altrettanto interessanti come il realme Narzo 50A e l’Oppo A16.

Xiaomi Redmi 9A

realme Narzo 50A

Oppo A16

Nella fascia tra i 150€ e i 200€ troviamo un paio di offerte davvero molto interessanti che riguardano tre dispositivi: il Galaxy M13, il realme Narzo 50 e il realme 9. Per ogni modello il risparmio si aggira tra i 60 e i 100€ e li troviamo al minimo storico storico.

realme Narzo 50

Samsun Galaxy M13

realme 9

moto edge 20

I migliori smartphone top di gamma in offerta per il Black Friday

C’è solo l’imbarazzo della scelta tra cui scegliere. Gli smartphone top sono uno dei pezzi pregiati di questo Black Friday 2022 di Amazon. E non mancano le super offerte che permettono di risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo di listino. E si può anche approfittare della possibilità di pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Partiamo dalla fascia 250 – 500 euro, una delle più ambite dai produttori. Qui troviamo, ad esempio, l’ottimo Pixel 6A al minimo storico con uno sconto del 25%. Super interessante anche lo sconto che troviamo per il OnePlus Nord 2, in offerta al minimo storico e si risparmiano quasi 170€.

Google Pixel 6A

OnePlus Nord 2

Salendo di livello si arriva agli smartphone premium usciti in questi 2022 e che assicurano prestazioni mai viste prima, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. I nomi sono i classici Xiaomi 12, Galaxy S22, OnePlus 10T. Dispositivi affidabili e da oggi anche in super offerta

Galaxy S22

OnePlus 10T

realme GT2 Pro

Xiaomi 12

A sorpresa troviamo in offerta per il Black Friday anche il meglio degli smartphone Apple. Ci riferiamo al nuovissimo iPhone 14 e all’iPhone 13 Pro Max. Dispositivi super prestazionali che oggi sono disponibili al minimo storico.

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13

Chiudiamo con i tre dispositivi Samsung che hanno segnato questo 2022: il Galaxy S22 Ultra e i due pieghevoli Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4. Il prezzo resta elevato, ma grazie allo sconto Black Friday si riescono a risparmiare diverse centinaia di euro.

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold4

Black Friday 2022: i migliori smartwatch in offerta

Una grande passione che gli italiani stanno scoprendo negli ultimi anni è quella per gli smartwatch. E logicamente non potevano mancare offerte top su questi wearable nel Black Friday 2022 di Amazon. Si tratta di promo anche molto interessanti, come ad esempio quelle che riguardano il Huawei Watch GT Runner e il Huawei Watch 3, entrambi disponibili a metà prezzo. Ma le super promo non terminano qui e addirittura troviamo alcune versioni dell’Apple Watch con sconti che arrivano quasi al 40%. Da acquistare subito.

Huawei Watch GT Runner

Huawei Watch 3

Huawei Watch GT 3

Huawei Watch GT 3

Per gli amanti dell’avventura e del trekking troviamo in offerta anche alcuni smartwatch dedicati a loro. E anche in questo caso lo sconto è strabiliante e permette di risparmiare centinaia di euro.

Garmin Fenix 6x PRO

Suunto 9 Baro

Suunto 5 Peak

Concludiamo con gli Apple Watch di cui vi abbiamo parlato prima.

Apple Watch 6

Apple Watch 7

Smart TV: le migliori offerte del Black Friday 2022

Quale momento migliore se non il Black Friday per acquistare un nuovo smart TV? In questi giorni i televisori intelligenti sono stati tra i prodotti più richiesti, motivo per cui molti modelli non sono più disponibili. Da oggi, però, sono presenti nuove offerte con sconti interessantissimi. Noi ne abbiamo selezionate cinque che spiccano per caratteristiche e per sconto. Tutte possono essere acquistate a rate a tasso zero.

Samsung TV UE50AU7190

TCL 55P639

Sony XR-50X90S

Hisense 55

Samsung QE65Q65BA

Black Friday 2022: le migliori friggitrice ad aria

Le friggitrici ad aria sono il nuovo elettrodomestico che sta facendo innamorare migliaia di italiani. Oramai è un must have averlo in cucina e logicamente è diventato uno dei prodotti più ricercati in questo Black Friday. E di offerte molto interessanti ce ne sono parecchio: noi ne abbiamo selezionate un paio per voi. Su tutte spicca la friggitrice ad aria Moulinex che troviamo con uno sconto del 62%.

Friggitrice ad aria Moulinex

Philips Essential Airfryer

Electrolux E6AF1-4ST

Electrolux Create 5

Cecotec Friggitrice senza olio

I migliori aspirapolvere robot in offerta al Black Friday 2022

I robot aspirapolvere sono diventati i migliori amici di tantissime persone. E il motivo è piuttosto semplice: aiutano a tenere la propria abitazione pulita con il minimo sforzo. Con il passare degli anni il prezzo è diminuito enormemente, ma grazie alle offerte che troviamo oggi per il Black Friday sono diventati dei veri best-buy. Per alcuni modelli troviamo uno sconto di addirittura il 66% e si risparmiano centinaia di euro. Ecco i modelli che abbiamo scelto per voi.

iRobot Roomba e5154

Rowenta X-Plorer Serie 120 AI

ECOVACS DEEBOT N8+

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S

iRobot Roomba i7+

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Le migliori offerte Black Friday 2022 sui prodotti Amazon

Non sarebbe Black Friday senza i dispositivi Amazon in offerta. E per quest’evento speciale il sito di e-commerce non si è limitato a stupire, ma ha voluto strabiliare. Infatti, in offerta troviamo dispositivi nuovissimi come l’Amazon Echo Dot di quinta generazione, uscito sul mercato da pochissime settimane ed è già disponibile con uno sconto del 58%. Altrettanto strabilianti anche le offerte per i Fire TV Stick, le chiavette multimediali di Amazon che trasformano qualsiasi televisore in uno smart TV. Noi abbiamo selezionato le promo più interessanti disponibili sui prodotti Amazon.

Echo Dot quinta generazione

Blink Mini

Fire TV Stick 4K

Echo Show 5

Echo Buds

Echo Auto

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022), Antracite + Philips Hue White 2 Lampadine LED Smart

OFFERTE BLACK FRIDAY 2022

OFFERTE LAMPO BLACK FRIDAY 2022