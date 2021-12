Blink Indoor, la telecamera di sicurezza oggi è in super offerta

Avete ancora pochi giorni per approfittare della super offerta delle videocamere Blink, azienda controllata da Amazon e che da oramai diversi anni produce sistemi di videosorveglianza per la smart home, sia per l’interno sia per l’esterno. Per le festività natalizie sono disponibili sulla piattaforma di e-commerce tutte le videocamere Blink, con sconti che arrivano anche al 48%.

Una delle offerte più interessanti riguarda la videocamera di sicurezza smart Blink Indoor, che, come si può intuire dal nome, è pensata per l’interno dell’abitazione. Su Amazon è in offerta con il 31% di sconto e solo per pochi giorni la si paga meno di 55€. Disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero offerto direttamente da Amazon e che può essere scelto nella pagina prodotto. La telecamera Blink Indoor è quanto di meglio si possa chiedere a un dispositivo di questo tipo: monitora h24 quello che accade in casa, ti avverte se nota qualche movimento anomalo e ha una batteria con autonomia di due anni.

Telecamera di sicurezza Blink Indoor: le caratteristiche tecniche

Tutto quello che si chiede e si cerca in una videocamera di sicurezza smart è presente nella Blink Indoor. Partiamo dalla qualità delle immagini, che sono sempre nitide e chiare, anche in situazioni complicate con poca luce. Per la visione notturna, invece, sono presenti dei LED a infrarossi che assicurano una visione di qualche metro.

Come tutte le telecamere di sicurezza IP, anche la Blink Indoor può essere gestita da remoto tramite l’applicazione dello smartphone. Con l’app Blink Home Monitor è possibile ricevere notifiche quando viene rilevato qualche movimento anomalo. Sempre tramite l’applicazione è possibile anche ascoltare e parlare con le persone presenti in casa grazie all’audio bidirezionale a due vie. Compatibile anche con l’assistente vocale Alexa e si collega con altri dispositivi della smart home presenti in casa.

La Blink Indoor è una telecamera particolare perché è senza fili: si alimenta tramite due batterie AA al litio che assicurano un’autonomia fino a due anni. Per il salvataggio dei filmati sono disponibili due soluzioni: il cloud, con un abbonamento al servizio offerto da Blink, o il dispositivo Sync Module 2 (in vendita separatamente).

Telecamera di sicurezza Blink in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Solo per pochi giorni la telecamera Blink Indoor è in offerta su Amazon a un prezzo d’occasione, il più basso di sempre sul sito di e-commerce: 54,99€ con uno sconto del 31% rispetto a quello consigliato. C’è anche la possibilità di acquistarla a rate a tasso zero: 5 rate da 11€ al mese.

Sul Amazon sono in offerta anche dei bundle che comprendono 2,3 o 4 telecamere Blink Indoor. Lo sconto cresce con l’aumentare del numero di videocamere.

