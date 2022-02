Blink Mini, la videocamera di sicurezza lowcost oggi costa pochissimo

Le telecamere di sicurezza per l’interno e l’esterno dell’abitazione sono uno dei prodotti per la smart home che va più in voga negli ultimi anni. E il motivo è molto semplice: il prezzo nella maggior parte dei casi è veramente basso e sono facili da utilizzare e configurare. E poi sono un ottimo deterrente nel caso in cui qualche malintenzionato abbia intenzione di entrare furtivamente in casa. Tra le tante aziende che hanno investito nel settore c’è anche Amazon, che tramite l’azienda Blink (di sua proprietà) ha lanciato diversi modelli. Oggi troviamo in super offerta il modello più economico, la Blink Mini, una videocamera di dimensioni ridotte pensata per l’interno.

La Blink Mini è disponibile su Amazon a un prezzo di 27,99€, con uno sconto del 20% rispetto a quello consigliato. Il prezzo non deve far pensare che sia un prodotto di bassa qualità, anzi tutt’altro. Abbiamo di fronte una telecamera che riprende in altissima definizione, che avverte l’utente ogni volta che rileva un movimento sospetto e che è compatibile con Alexa e con la smart home. E soprattutto è facile sia da installare sia da configurare. L’offerta ha una durata limitata e potrebbe terminare già nei prossimi giorni, quindi bisogna essere veloci.

Se vuoi restare aggiornato con le migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Blink Mini: le caratteristiche

Una videocamera compatta che aiuta a controllare cosa avviene in casa quando non ci siamo. La Blink Mini è il dispositivo ideale per tutti coloro che vogliono aumentare la sicurezza dell’abitazione senza dover spendere una cifra altissima. Vediamo la scheda tecnica della Blink Mini.

La videocamera registra con una risoluzione a 1080p e le immagini sono chiare e ben definite. Come tutte le telecamere smart, ci avvisa nel caso in cui viene rilevato un movimento anomalo inviandoci una notifica push sullo smartphone. In questo modo tramite l’app si può controllare se si tratta di un falso avviso o c’è realmente qualcuno in casa.

La telecamera ha anche la funzione Live View che ci permette di ascoltare cosa avviene nell’abitazione e con l’audio bidirezionale è possibile parlare direttamente con i propri familiari o con gli animali domestici. Essendo un dispositivo Amazon è compatibile con Alexa e si può integrare anche con gli smart speaker Echo Show.

I filmati sono essere salvati e condivisi nel cloud, ma è necessario un abbonamento al servizio offerto da Blink. In alternativa si possono salvare in locale, ma bisogna acquistare un accessorio ad hoc (il Sync Module 2).

Blink Mini in offerta su Amazon: prezzo e sconto

La telecamera di sicurezza Wi-Fi Blink Mini oggi è in offerta su Amazon a un prezzo di 27,99€, il 20% in meno rispetto a quello consigliato. Tra le videocamere lowcost è sicuramente una delle migliori disponibili sul mercato in questo momento. C’è la possibilità anche di pagarla a rate a tasso zero: 5 rate da 5,60€ al mese. La consegna viene effettuata nel giro di pochi giorni. Per il reso ci sono i classici 14 giorni.

Acquistando due videocamere Blink Mini il risparmio aumenta ancora di più. Il bundle con due telecamere è in offerta a 44,99€.

Blink Mini

Blink Mini, confezione da 2