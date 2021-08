Come controllare la tua casa in tempo reale mentre sei in vacanza

Tutti vogliono andare in vacanza e tutti i topi d’appartamento non vedono l’ora che tutti andiamo in vacanza. Le ferie estive, per loro, sono la stagione ideale per “lavorare" in tutta tranquillità e mettere a segno i colpi migliori. La tecnologia, però, per fortuna ci offre l’opportunità di sorvegliare casa in tempo reale spendendo pochissimo.

Le videocamere di sicurezza IP, cioè connesse a Internet, hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni e il loro prezzo è sceso da centinaia di euro a poche decine di euro. Anzi pochissime, come nel caso della videocamera di sorveglianza Blink mini di Amazon che, alle caratteristiche classiche di una videocamera connessa, aggiunge una gran quantità di funzioni aggiuntive rese possibili dall’interazione con l’ecosistema Amazon Alexa. Un prodotto piccolo, economico, facilissimo da installare anche da soli ma dalle grandi potenzialità nonostante il piccolo prezzo.

Amazon Blink Mini: caratteristiche tecniche

Blink Mini è una videocamera connessa con risoluzione HD (1080p) e visione notturna. Va semplicemente connessa a una presa elettrica e poi, tramite il Wi-Fi integrato, al router di casa. Volendo, ma non è obbligatorio, la si può connettere anche ad uno smart speaker compatibile con Amazon Alexa.

La forza di questa videocamera sta nel sensore di movimento e nell’app Blink Home Monitor. Ogni volta che la videocamera rileva un movimento si attiva e inizia a riprendere. Se lo vogliamo può anche inviarci una notifica sullo smartphone, tramite l’app, per dirci che sta succedendo qualcosa dentro casa.

Non manca neanche l’audio bidirezionale: dall’app possiamo sia ascoltare cosa succede a casa, sia parlare con chi è a casa (magari è il vicino che è venuto a dare l’acqua alle piante). E’ anche possibile sottoscrivere un abbonamento mensile al Blink Subscription Plan, che ci offre dello spazio di archiviazione in cloud per salvare i video registrati dalla videocamera.

Se connessa ad Alexa, la Blink mini può essere attivata e comandata con la voce, anche da remoto.

Amazon Blink Mini: quanto costa

Il prezzo di Amazon Blink Mini è mini come la videocamera: costa solo 39,99 euro, con un mese di Blink Subscription Plan incluso. Alla fine del periodo di prova si può rinnovare l’abbonamento, a 3 euro al mese, o disdirlo senza pagare penali.