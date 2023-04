Blink, le telecamere di sicurezza mai così convenienti: le offerte da non perdere

La sicurezza domestica passa oggi anche da telecamere smart che ti aiutano a monitorare ciò che accade dentro e fuori le mura di casa. Questi piccoli dispositivi, dotati anche di funzioni AI, possono permetterti di vedere cosa succede in casa anche se sei a centinaia di chilometri di distanza.

La telecamere di sicurezza Blink (marchio Amazon, per chi non lo sapesse) garantiscono una qualità video eccellente, anche al buio, e funzionalità smart avanzate. In questo modo vi permetteranno di controllare quello che accade in casa ed esser pronti a intervenire in caso di emergenza. Il tutto a un prezzo decisamente abbordabile: grazie agli sconti iniziati con le Offerte di Primavera le pagherete pochissimo.

Blink Outdoor, telecamera sicurezza smart per esterni

Bundle sicurezza Amazon: Blink outdoor+Blink mini

Blink Outdoor: caratteristiche, sconto e prezzo finale

Resistente all’acqua e alle intemperie, la telecamera di sicurezza Blink outdoor è l’ideale per monitorare quello che accade fuori dalla nostra abitazione con la possibilità di poterla installare dove si vuole. Questa piccola telecamera, infatti, è alimentata a batterie e si collega alla rete di casa con la connessione Wi-Fi: non ci sarà così bisogno di una presa della corrente nelle vicinanze o di dover portare un cavo Ethernet fuori casa. Con due batterie AA al litio (incluse nella confezione) avrete un’autonomia di circa 2 anni.

A questo si aggiunge una qualità video di alto livello. Il sensore HD permette di vedere chiaramente cosa accade in giardino, nel vialetto o di fronte alla porta di casa con grande chiarezza. La visione notturna a infrarossi permette di vedere immagini dettagliate anche nel buio più completo. La funzione Live View e l’audio bidirezionale, inoltre, permettono di interagire e parlare con chi si trova di fronte l’ingresso di casa, permettendovi così di avere un citofono smart facilmente configurabile.

Dopo averla sincronizzata con l’app – un’operazione che richiede una manciata di minuti – potrete accedere alle immagini in diretta o ricevere alert intelligenti nel caso in cui qualcuno dovesse passare di fronte al sensore di movimento. La telecamera è inoltre compatibile con Alexa: se in casa avete un Echo Show 5, un Echo Show 8, un Echo Show 10 o un Echo Show 15 potrete accedere al flusso delle immagini anche dagli smart screen del colosso del commercio elettronico.

Bundle Blink Outdoor + Blink mini: caratteristiche, sconto e prezzo finale

Il bundle sicurezza Amazon composto dalla telecamera per esterni Blink Outdoor e dalla telecamera per interni Blink mini è l’ideale per iniziare a creare un sistema di sicurezza domestico smart e facilmente scalabile. Queste due telecamere, grazie ai loro sensori ad alta definizione, assicurano una visione chiara e dettagliata sia di ciò che accade in casa sia di quello che avviene fuori.

La Blink mini, ad esempio, è così piccola che potrai posizionarla ovunque vorra in casa: passerà innosservata agli occhi di tutti. Il suo obiettivo, al contrario, è sempre pronto a registrare qualunque cosa accada tra le mura domestiche. La visione notturna permette di vedere anche al buio, mentre gli alert intelligenti eviteranno di farti ricevere notifiche con "falsi allarmi".

Lo sconto top di oggi ti permette di risparmiare il 48% sul prezzo di listino del bundle.

