Videocamere Amazon Blink: più ne compri, più risparmi

Il Black Friday anticipato di Amazon è decisamente un buon momento per comprare un sistema di videosorveglianza IP, meglio ancora se si tratta di una coppia di Blink Outdoor che, in questo momento, viene venduta a meno del prezzo di un solo esemplare. Decisamente un affare, per chi vuole sorvegliare casa in modo smart o controllare da remoto cosa succede in giardino.

Ma non solo: Amazon Blink Outdoor è in offerta anche se ne compriamo un singolo esemplare, ma lo sconto è più corposo se ne compriamo di più. In altre parole: più ne prendiamo e più risparmiamo. E non bisogna neanche lasciarsi intimidire dall’ipotesi di creare un impianto troppo complesso da installare, con molte telecamere di sorveglianza, perché le Blink Outdoor sono a batteria e non richiedono lo scavo di una canaletta per portare l’alimentazione ad ogni singolo dispositivo. E questo aggiunge un ulteriore vantaggio: è possibile spostare le videocamere, se necessario, tanto sono tutte collegate via WiFi al Sync Module, l’hub che le gestisce tutte.

Blink Outdoor: caratteristiche tecniche

Blink Outdoor è un modello di videocamera di sorveglianza a batteria (due pile stilo, dalla durata massima di due anni), con risoluzione HD. A differenza del modello Blink Indoor, questo resiste bene agli agenti atmosferici e può essere posizionata tranquillamente fuori casa.

E’ ovviamente dotata anche di sensore a infrarossi per la visione notturna, sempre a risoluzione HD, e di audio bidirezionale: accedendo all’app dallo smartphone (sia iOS che Android), quindi, potremo comunicare da remoto con chi è vicino la telecamera.

Le batterie durano così tanto perché l’impianto di sorveglianza non è attivo tutto il giorno: si accende solo quando il sensore rileva un movimento, oppure quando lo comandiamo dallo smartphone. La durata della carica dichiarata da Amazon è pari a 12 ore di registrazione in totale.

Tutte le videocamere installate si collegano allo stesso Sync Module, che a sua volta si collega al WiFi di casa.

Blink Outdoor: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del kit base Blink Outdoor, che comprende una videocamera e un modulo di collegamento, è di 99,99 euro. Oggi, però, spendendo meno di questa cifra si possono comprare due videocamere e un modulo. Ecco le offerte in corso per il Black Friday anticipato:

