Il campanello smart di Amazon costa pochissimo, sconto incredibile

L’ultima frontiera in fatto di domotica e di sicurezza sono i campanelli smart. Dopo le telecamere di sicurezza, molte aziende hanno deciso di rendere intelligenti anche i campanelli. Il funzionamento è molto simile: la telecamera inquadra chi ha suonato alla porta, ti avverte sull’app o sullo smart speaker e ti invia delle notifiche anche se nota qualche cosa di anomalo. In questo nuovo settore non poteva non buttarsi Amazon che con le sue telecamere è già uno dei leader di settore. Sul mercato troviamo il campanello smart Blink Video Doorbell e la buona notizia è che oggi lo troviamo anche in super offerta al minimo storico, con uno sconto super del 41%. Lo si paga veramente poco e c’è anche l’opzione per il pagamento a rate a tasso zero.

L’offerta che troviamo oggi comprende anche il Sync Module 2, un accessorio sempre di Amazon che permette di registrare in locale le riprese del campanello. In questo modo se accade qualche cosa di anomalo mentre non ci siamo, possiamo sempre vedere le registrazioni e analizzare i filmati. Il Blink Video Doorbell è un campanello con funzionalità avanzate e che è anche facile da installare e configurare. Ed essendo un dispositivo della famiglia Amazon è compatibile con Alexa. Ecco come funziona e quanto costa il campanello smart Blink Video Doorbell.

Blink Video Doorbell: come funziona e a cosa serve

Anche Amazon si è gettata a capofitto nel settore dei campanelli smart e lo ha fatto con l’azienda Blink, esperta nelle telecamere di sicurezza. E il principio è molto simile a quello delle videocamere: il campanello inquadra l’area circostante l’abitazione e nel caso in cui qualcuno suoni invia una notifica sull’app o sullo smart speaker. Il Blink Video Doorbell assicura immagini in altissima definizione (1080p) e può essere controllato in tempo reale tramite l’app dello smartphone.

Il montaggio e la configurazione sono molto semplici. Lo si può montare sull’impianto del campanello già esistente, oppure fissarlo al muro in pochissimi minuti. Non ha bisogno dei fili dell’alimentazione perché funziona con due semplici batterie AA che assicurano fino a due anni di autonomia. Una volta collegato alla rete Wi-Fi dell’abitazione lo si può cominciare a utilizzare ricevendo le notifiche in tempo reale sullo smartphone. Logicamente è anche impermeabile, come garantisce la certificazione IP54.

Come tutti i dispositivi prodotti da Amazon è compatibile con Alexa e lo si può gestire con un semplice comando vocale. Ha anche l’audio bidirezionale, in modo da poter interagire con la persona che ha suonato direttamente tramite l’app. Funge anche da telecamera di sicurezza: se qualche malintenzionato si avvicina a casa senza suonare ti avverte immediatamente.

Blink Video Doorbell in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il campanello smart Blink Video Doorbell lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 55,99€, con uno sconto di ben il 41% rispetto a quello di listino. Nella confezione è incluso anche l’accessorio Sync Module 2 che permette di salvare in locale le registrazioni. Per il dispositivo smart si tratta del minimo storico e c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. La consegna avviene anche in meno di 24 ore e per il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo.

Blink Video Doorbell