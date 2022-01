Blink, le videocamere di sicurezza smart in offerta a un prezzo piccolissimo

Anno nuovo e nuove offerte sui prodotti da Amazon. Dal 12 gennaio il sito di e-commerce ha lanciato decine di nuove offerte sui suoi prodotti. Ieri vi abbiamo parlato dei Fire TV, in offerta al minimo storico con sconti che arrivano fino al 40%. Oggi, invece, è il turno delle telecamere di sicurezza Blink (sempre marchio Amazon), disponibili a un prezzo molto vicino al minimo storico. Si parte dalla telecamera di sicurezza Blink Mini disponibile a poco meno di 30€ e si arriva alla Blink Outdoor disponibile a 69€ con uno sconto del 30%.

Le telecamere Blink sono il prodotto ideale per tutti coloro che vogliono migliorare la sicurezza della propria abitazione, ma non vogliono spendere una cifra elevatissima. Ci sono diversi modelli in offerta, sia per l’interno sia per l’esterno dell’abitazione: con meno di 70€ si riesce ad acquistare una telecamera che assicura immagini di buona qualità e una grande facilità di installazione. La Blink Mini è sicuramente la videocamera perfetta per tutti coloro che vogliono spendere poco: la si può acquistare a 27,99€, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. E si tratta di un prezzo molto vicino al minimo storico.

Videocamere di sicurezza Blink: le caratteristiche

Blink è diventato oramai un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di telecamere di sicurezze intelligenti e che lavorano facilmente in coppia con gli altri dispositivi della smart home. Essendo un prodotto Amazon si accoppiano facilmente con gli Amazon Echo, in modo da controllare la propria abitazione utilizzando solo la propria voce (anche gli smart speaker dell’azienda statunitense sono in offerta al minimo storico, l’offerta la trovate sul nostro canale Telegram).

Tutti e tre i modelli di telecamera Blink in offerta assicurano delle riprese in qualità FullHD, una rilevazione intelligente dei movimenti (con notifiche push sullo smartphone se notano qualcosa di anomalo) e l’audio bidirezionale, in modo da poter parlare con i propri familiari anche a chilometri di distanza. Grazie alla funzione Live View, invece, è possibile controllare in tempo reale cosa accade in casa. Se molte funzioni sono uguali, c’è qualcosa che differenzia la Blink Mini dalla Blink Indoor e dalla Blink Outdoor. La Blink Mini, ad esempio, si collega alla presa della corrente, mentre le altre due utilizzano delle batterie a litio che assicurano un’autonomia fino a due anni.

La Blink Indoor e la Blink Outdoor, che sono i due modelli top di gamma, hanno anche la visione notturna grazie alla presenza di LED a infrarossi. Come tutte le telecamere di sicurezza per l’esterno, la Blink Outdoor è anche impermeabile e resiste alle intemperie.

Telecamere di sicurezza smart Blink in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Le videocamere Blink sono in offerta a un prezzo davvero speciale: se avete intenzione di acquistare una telecamera di sicurezza, oggi è il giorno giusto.

Troviamo su Amazon la Blink Mini (il modello più economico) a un prezzo di 27,99€ il 20% in meno rispetto a quello di listino. Se si vuole una telecamera un po’ più potente c’è la Blink Indoor, in offerta a 59,99€, il 25% in meno rispetto al prezzo consigliato. Infine, per l’esterno dell’abitazione c’è la Blink Outdoor in sconto del 30% a 69,99€. Per tutti i modelli si tratta di un prezzo molto vicino al minimo storico. E puoi pagarle anche in 5 rate a tasso zero.

