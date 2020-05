Bonus 500 euro bici e monopattini elettrici: come funziona

La mobilità alternativa è il futuro a cui dobbiamo abituarci. Perlomeno ne è convinto il Governo che ha deciso di stanziare un fondo da 120-150 milioni di euro nel decreto di maggio che permette di avere un bonus di 500 euro sull’acquisto di bici a pedalata assistita, monopattini elettrici e qualsiasi tipo di veicolo elettrico che possa aiutare le persone a muoversi e ad andare a lavoro.

Il bonus bicicletta, come è stato rinominato in questi giorni, nasce come alternativa ai mezzi di trasporto pubblici, che in questo periodo e molto probabilmente anche in futuro, viaggeranno a regime ridotto per rispettare il distanziamento sociale. Mai prima come d’ora i monopattini elettrici, le biciclette a pedalata assistita e i veicoli per la mobilità personale stanno dimostrando tutta la loro utilità. Ma come funzionerà il bonus da 500 euro per bici e monopattini elettrici? A chi è rivolto? E soprattutto, in quali città sarà valido?

Come funziona il Bonus bicicletta da 500 euro

Ancora non c’è un testo ufficiale che spiega alla perfezione come funziona con il Bonus da 500 euro per biciclette e monopattini elettrici. Il Ministro dei Trasporti Paola De Micheli in audizione alla Camera ha illustrato a grandi linee come sarà il Bonus biciclette. Il Fondo creato dal Ministero dovrebbe avere in pancia dai 120 ai 150 milioni di euro e dovrebbe scontare tra il 65 e il 70% del valore d’acquisto del veicolo per la mobilità personale.

Questo vuol dire che per i monopattini elettrici che hanno un costo di 300-350 euro, il bonus non coprirà tutta la spesa, ma solo una percentuale tra il 65 e il 70%.

Quali saranno i requisiti per ricevere il bonus da 500 euro? Lo sconto riguarderà tutti i cittadini, senza nessuna differenza per quanto riguarda il reddito. Il Bonus, però, sarà attivo solo per coloro che abitano nelle città con più di 45mila abitanti. Una clausola che estrometterebbe le milioni di persone che abitano nell’hinterland delle grandi città, in Comuni che nella maggior parte dei casi non superano i 15.000 abitanti, ma che ogni giorno si spostano con i mezzi per andare a lavoro a Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo, solo per citare alcune città.

Come funzionerà operativamente il bonus bicicletta? Sono allo studio due diverse ipotesi: la prima prevede il pagamento per intero del mezzo e poi il cittadino carica la fattura o lo scontrino su una piattaforma ad hoc. La seconda, invece, segue il modello del Bonus TV: il cittadino paga il mezzo elettrico già scontato e poi il commerciante porta avanti la procedura per il rimborso.

Cosa si può comprare con il Bonus bicicletta da 500 euro

In audizione alla Camera, il Ministro dei Trasporti ha parlato genericamente di “biciclette, anche a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, e monopattini“. Quindi, il bonus da 500 euro potrà essere utilizzato per l’acquisto di una nuova bicicletta, meglio se a pedalata assistita, monopattini, segway e monowheel elettrico.

Quando sarà attivo il Bonus bicicletta da 500 euro

Il bonus bicicletta sarà attivo dopo l’approvazione del decreto di maggio che stanzia 55 miliardi per far ripartire l’economia. Secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere valido per tutti gli acquisti effettuati dopo il 4 maggio, ma per il momento non c’è l’ufficialità. Sicuramente sarà attivo entro la metà di maggio 2020