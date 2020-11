Bonus mobilità: perché spenderlo su Amazon ora

Il bonus mobilità che consente di acquistare bici, ebike e monopattini elettrici può essere speso anche online su Amazon. Gli utenti potranno quindi approfittare delle offerte dell’e-commerce di Jeff Bezos seguendo la procedura che è stata definita in un’apposita pagina informativa.

Il bonus mobilità erogato dal governo consente di ottenere uno sconto del 60% e per un massimo di 500 euro sull’acquisto di biciclette, anche pieghevoli, bici elettriche e monopattini elettrici. Chi vuole utilizzare il bonus su Amazon dovrà registrarsi sul sito, creare un voucher da 150, 300 oppure 500 euro e convertirlo in un codice da utilizzare al momento del pagamento. Il buono deve essere utilizzato tra il 3 novembre e il 31 dicembre 2020 per l’acquisto, mentre chi ha già acquistato una bici o un monopattino potrà usufruirne utilizzando la fattura rilasciata da Amazon. Non resta quindi che approfittare delle offerte in arrivo su Amazon per il Black Friday dal 20 al 30 novembre.

Bonus mobilità su Amazon: come usarlo

Sul sito di Amazon.it è stata predisposta una specifica procedura per l’utilizzo del bonus mobilità, che è divisa in Fase 1 e Fase 2. La Fase 1 riguarda coloro che hanno già acquistato una bici o un monopattino tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020 su Amazon e vogliono richiedere il rimborso. Gli utenti dovranno quindi scaricare la fattura del prodotto idoneo alle regole previste dal bonus e poi chiedere il rimborso sul sito del Ministero.

La Fase 2 invece riguarda chi deve ancora acquistare una bici, ebike o monopattino elettrico. In questo caso, gli utenti dovranno collegarsi al sito del Ministero, generare il voucher e poi convertirlo in un codice Amazon di pari valore, nei tagli da 150 euro, 300 euro o 500 euro, e utilizzarlo al momento dell’acquisto, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.

Bonus mobilità: perché spenderlo su Amazon

Dopo i primi problemi per avviare gli acquisti, Amazon ha creato l’apposita procedura per utilizzare il bonus mobilità sopra descritta. Per chi sceglie Amazon, le offerte su bici, ebike e monopattini elettrici al momento sono molte. Gli utenti potranno sfruttare le offerte ancora disponibili del Black Friday in anticipo fino al 19 novembre, mentre dal 20 al 30 novembre partiranno le offerte del Black Friday “classico”.

Ecco una lista dei prodotti più richiesti per il bonus mobilità su Amazon: