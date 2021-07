Bonus PC e Internet 2021: dove è possibile richiederlo

Il bonus PC e Internet è corrisponde a uno sconto da 500 euro del quale si potrà usufruire attivando una determinata offerta Internet casa, riservato agli utenti che hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro.

Le offerte tra le quali sarà possibile scegliere sono state elencate sul sito bandaultralarga.italia.it: vediamo di seguito quali sono le principali e cosa sapere su come richiedere il bonus 500 euro computer.

;

Bonus PC e tablet 2021: i requisiti da rispettare

Il bonus PC e Internet 2021 da 500 euro si rivolge ai nuclei familiari che abbiano un ISEE inferiore ai 20.000 euro: si tratta di un beneficio ad esaurimento, che sarà dunque erogato sulla base del criterio cronologico.

Si aggiudica il bonus, dunque, chi possiede i requisiti richiesti e invia la richiesta per primo. Le risorse saranno distribuite su base regionale e privilegiano le Regioni del Sud Italia, poiché l’obiettivo è quello di favorire la diffusione della banda larga, soprattutto nei luoghi più svantaggiati.

Tra i requisiti per poter accedere al bonus rientra anche quello in base al quale si dovrà attivare un’offerta Internet casa che permetta di navigare alla velocità di almeno 30 Mega in download e 15 Mega in upload e, nel caso in cui si avesse già una connessione attiva, di accedere a una connessione migliorativa, che permetta di raggiungere la velocità della fibra ottica FTTH, ovvero 1 Giga in download.

Bonus PC: come richiederlo

Il bonus PC e Internet da 500 euro non potrà essere richiesto da chi ha una ISEE superiore ai 20.000 euro e da chi non può essere raggiunto da una connessione che possa navigare ad almeno 30 Mega in download.

Per conoscere in anticipo quale potrà essere la velocità di navigazione alla quale si potrà navigare dalla propria abitazione, si consiglia sempre di effettuare una verifica della copertura della propria rete domestica.

Per richiedere il bonus PC e Internet sarà sufficiente fare richiesta all’operatore di telefonia fissa con il quale si vorrebbe attivare una data promozione Internet casa, accertandosi prima di non avere già una connessione a banda ultralarga.

Nella pratica, l’utente non riceverà i 500 euro in contante o tramite bonifico bancario, ma ne potrà usufruire sotto forma di sconto che sarà applicato:

in parte come sconto diretto sul costo dell’offerta Internet casa da attivare;

in parte come sconto sull’acquisto di un nuovo tablet e PC tra i modelli proposti dai singoli operatori.

Non si potrà, dunque, acquistare un PC o un tablet senza attivare al contempo una promozione Internet casa, la cui durata dovrà essere di almeno 12 mesi. L’operatore telefonico riceverà il rimborso per gli sconti applicati – pari al valore del bonus, dunque a 500 euro – dalla società Infratel.

Per accedere al contributo gli utenti potranno presentare all’operatore con il quale intendono usufruire del bonus computer un modulo voucher PC Internet scaricabile sul sito di Infratel.

Offerte bonus PC e Internet

Di seguito saranno le offerte bonus PC e Internet che si potranno attivare con i principali operatori di telefonia mobile.

TIM presenta la promozione TIM Super Voucher, che ha un costo di 19,90 euro al mese per 20 mesi (che poi diventeranno 29,90 euro al mese) e permetterà di acquistare un PC o tablet a scelta tra i modelli messi a disposizione dall’operatore.

Dei 500 euro previsti dal bonus:

200 euro saranno applicati come sconto sulla promozione Internet casa, che comprende la fibra fino a 1 Giga in download, il modem TIM HUB+ e le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

300 euro per il costo del tablet o PC scelto

Il bonus PC e Internet è valido anche per l’attivazione della Super Fibra di WINDTRE, la quale avrà un prezzo scontato per 12 mesi e permetterà di accedere:

alla fibra fino a 1 Giga in download;

al modem;

all’assenza di costi di attivazione.

L’operatore Fastweb permette di applicare il bonus connettività sulle sue promozioni Internet casa, sulla base della seguente suddivisione:

240 euro saranno applicati sotto forma di sconto sulla connessione Internet casa; in questo modo, per esempio, si potrà attivare NeXXt Casa Light a 7,95 euro al mese per 12 mesi , che poi diventeranno 27,95 euro al mese;

260 euro sotto forma di sconto sull’acquisto di un tablet e PC.

Tra le offerte disponibili troviamo anche quella dell’operatore Vodafone, che con il Piano Voucher Famiglie permette di ricevere 240 euro di sconto da applicare direttamente in fattura, con bonus di 10 euro al mese per 24 mesi, e 260 di sconto per l’acquisto di un tablet da scegliere tra i modelli disponibili a catalogo.

Si potrà così attivare la promozione Internet casa Internet Unlimited bonus, la quale avrà un costo di 19,90 euro al mese per 24 mesi e nella quale saranno inclusi: