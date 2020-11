Bonus PC, tablet e Internet al via: è oggi, 9 novembre 2020, il primo giorno utile per aderire alle offerte degli operatori telefonici e ottenere il voucher da 500 euro da spendere per sottoscrivere un abbonamento a Internet veloce ed entrare in possesso dell’hardware (PC o tablet) per navigare. Per la precisione, dei 500 euro totali di ogni voucher, 200 serviranno a pagare almeno in parte l’abbonamento a Internet per 12 mesi mentre i restanti 300 saranno utilizzati per coprire parte del costo del computer o del tablet.

Nei giorni scorsi Infratel, società del Ministero dello Sviluppo economico che gestisce le procedure tecniche per l’erogazione del bonus, ha pubblicato un nuovo Allegato al Manuale Operativo per gli opeatori telefonici con il quale spiega quali sono i requisiti minimi che deve avere la connessione offerta: 30 Mbit/s in download e 15 Mbit/s in upload. Restano invariati, invece, i requisiti richiesti agli utenti per chiedere in voucher: assenza di connessione (o connessione di velocità inferiore a 30 Mbit/s) e ISEE non superiore a 20.000 euro. Chi ha entrambi questi requisiti può chiedere il bonus PC, tablet e Internet. Ecco come.

Come si chiede il bonus PC e Internet

Poiché il bonus ha un requisito tecnico minimo legato alla velocità, non tutti gli utenti potranno usufruirne anche se hanno un ISEE entro i 20.000 euro: se non sono coperti da una connessione veloce (in linea di massima fibra FTTC e FTTH, Fixed Wireless o Internet satellitare) non hanno alcuna possibilità.

Per questo gli operatori telefonici accreditati ad erogare il bonus hanno quasi tutti previsto una modalità a chiamata per l’erogazione del bonus: l’utente lascia il proprio numero di telefono, viene richiamato da un operatore che verifica la copertura e, se il requisito tecnico è soddisfatto, si procede con l’assegnazione del voucher (il secondo requisito, quello ISEE, viene soddisfatto con una autocertificazione).

Alcuni operatori, come WindTre, hanno anche pubblicato alcuni esempi di applicazione del bonus alle loro offerte. L’offerta Super Fibra di WindTre, grazie al bonus, ha un prezzo di 7,31 euro al mese per 12 mesi invece di 28,98 al mese se abbinata ad un tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus, mentre ha un prezzo di 12,31 euro al mese più un contributo una tantum di 159,90 euro se si sceglie il tablet Samsung Galaxy TAB S6 LITE.

Ricordiamo agli utenti che, come ha precisato chiaramente la stessa Infratel, al termine dei dodici mesi il tablet o il PC restano di proprietà di chi ha sottoscritto l’offerta con il voucher del bonus Internet.

Bonus PC e Internet: la lista degli operatori abilitati

Per richiedere il bonus PC e Internet, quindi, è necessario rivolgersi agli operatori telefonici accreditati. Il nostro suggerimento è quello di contattarne più di uno, verificare la copertura con ognuno di essi e, successivamente, prendere visione delle offerte commerciali. Ecco la lista degli operatori che possono erogare il voucher del Bonus PC, Tablet e Internet 2020.