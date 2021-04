Bonus PC Internet Casa: le opportunità di Aprile 2021

Chi fosse alla ricerca di una promozione Internet casa con la quale risparmiare rispetto a quella attuale, attivando un servizio con cui navigare a velocità superiori, oppure non avesse ancora una connessione a banda larga in casa potrà approfittare dell’agevolazione rappresentata dal bonus PC e tablet.

Di cosa si tratta e quali sono i requisiti che permettono di poterne fare richiesta? Quali sono, invece, le offerte degli operatori Internet casa che è possibile sottoscrivere? Si tratta di un contributo economico riservato alle famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro.

Il suo importo, che è pari a 500 euro, non si riceve tramite bonifico, ma potrà essere applicato unicamente sotto forma di sconto con un operatore di telefonia fissa tra quelli che hanno scelto di aderire all’iniziativa.

In particolare, l’elenco completo di tutte le promozioni che sarà possibile sottoscrivere è disponibile sia sul sito bandaultralarga.italia.it, sia su infrateitaliait. Oltre ai nomi dei gestori di telefonia fissa e delle relative offerte, tra le quali trovaimo per esempio quelle di TIM, Fastweb, WINDTRE o Tiscali, ci sono anche altri fattori da tenere in considerazione se si vuole richiedere il bonus.



Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere in merito e quali sono le caratteristiche delle promozioni di alcuni degli operatori di maggiore rilievo nel nostro Paese.

Requisiti di connessione e limitazioni geografiche

In merito ai requisiti di connessione, considerato che l’obiettivo del bonus è quello di favorire la digitalizzazione del Paese e la diffusione della banda larga, ci sono alcune regole che si devono rispettare nel momento in cui si scelgono la nuove offerta Internet casa.

Nello specifico, si tratta:

per chi non disponesse ancora di una connessione a Internet presso la propria abitazione, si dovrà rispettare la velocità minima di 30 Mega;

per chi disponesse già di una connessione Internet casa, si potrà utilizzare il bonus Pc soltanto per l’attivazione di una promozione che permetta di navigare a una velocità superiore, e che comunque non dovrà mai essere inferiore ai 30 Mega.

Per quanto riguarda la zona di copertura, invece, ci sono alcune Regioni nelle quali tale misura potrà essere attivata soltanto in alcuni Comuni. In particolare, si tratta di:

Emilia Romagna ;

Friuli-Venezia Giulia;

Lazio;

Liguria;

Toscana.

Detto questo, vediamo quali sono le proposte che si potranno sottoscrivere tra quelle messe a disposizione da Fastweb, TIM, Tiscali e WINDTRE.

Come utilizzare il bonus PC con Fastweb

Fastweb permette di attivare una promozione disponibile al costo di 9,95 euro al mese per un periodo di 12 mesi e con la quale si potrà accedere:

alla fibra ultraveloce fino a 1 Giga;

alle chiamate illimitate;

al modem e al costo di attivazione inclusi.

Con questa promozione di potrà, per esempio, acquistare un Lenovo Tab M10 FHD plus di seconda generazione. Si tratta di un dispositivo dotato di un display 10.3" Full HD da 128 GB di memoria, che dispone di Wi-Fi e LTE per poter essere utilizzato anche con una SIM; è inoltre dotato di un powerbank della capacità di 5.000 mAh.

Il valore del bonus, che è pari a 500 euro, verrà suddiviso nel seguente modo:

240 euro saranno utilizzati come sconto sulla promozione Internet casa;

260 euro, invece, saranno applicato come sconto sul costo del tablet.

Al termine dei 12 mesi, l’offerta Internet casa di Fastweb tornerà ad avere il suo costo canonico, che è pari a 29,95 euro.

Come utilizzare il bonus PC con TIM

Il voucher da 500 euro potrà essere sfruttato anche per l’attivazione di TIM Super Voucher, la proposta di TIM con la quale è possibile navigare alla velocità massima della fibra FTTH (per la quale si consiglia prima di effettuare la verifica della copertura nel luogo in cui si abita), destinata alle famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro.

Nello specifico, questa promozione, che ha un costo di 19,90 euro al mese, permette di avere a propria disposizione:

Internet fino a 1 Giga;

le chiamate illimitate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem TIM HUB+ dotato del Wi-Fi 6.

Tra i modelli di tablet e PC che si possono acquistare con TIM, ci sono:

il PC Onda Oliver Plus 15.6", che è disponibile al costo di 99,99 euro invece di 399,90 euro;

il tablet Samsung S6 lite WiFi, disponibile al costo di 29,90 euro invece di 329,90 euro.

Questi sconti derivano dal fatto che dei 500 euro del bonus PC, 200 euro saranno utilizzati come sconto sulla promozione Internet casa e 300 euro come sconto sul costo del tablet o del PC che si vorrebbe utilizzare per connettersi alla rete.

Il bonus PC e le offerte di Tiscali

Per quanto riguarda, invece, la proposta dell’operatore di telefonia fissa Tiscali, si tratta di una promozione con la quale si potrà usufruire dello sconto di 200 euro sull’offerta UltraInternet Fibra, la quale ha un prezzo canonico di 26,95 euro al mese.

La tariffa in questione comprende:

Internet fino alla velocità massima di 1 Giga;

le chiamate a consumo;

il modem Tiscali Super Wi-Fi incluso;

2 mesi di Infinity gratis.

Anche in questo caso, la restante parte del bonus, che corrisponde a 300 euro, potrà essere adoperata per comprare uno dei modelli di tablet e PC che vengono proposti direttamente dall’operatore.

La proposta per usufruire del bonus PC con WINDTRE

WINDTRE permette di attivare il bonus PC proponendo lo sconto di 200 sulla promozione Super Fibra, il quale sarà applicato sulla cifra mensile di 28,99 euro.

Questa particolare promozione permetterà di avere accesso a:

una promozione Internet casa con la quale navigare fino alla velocità di 1 Giga in download;

un modem Wi.Fi di ultima generazione;

le chiamate illimitate e l’attivazione gratuita;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Tra i tablet che possono essere associati all’offerta e per i quali si potrà utilizzare lo sconto di 300 euro ci sono: