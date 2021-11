Bose QuietComfort: le cuffiette wireless sono al minimo storico per il BF 2021

Tra i mille modelli di cuffiette true wireless presenti sul mercato, alcuni si fanno notare: per la qualità, per le funzionalità, per il marchio e, molto spesso, anche per un prezzo superiore alla media. Lo sanno tutti, d’altronde, che oggi è possibile spendere pochissimo per delle cuffiette senza fili scegliendo un modello tra i tanti proposti dai produttori orientali semi sconosciuti. Oppure è possibile scegliere la qualità, e un brand noto ed affidabile, accettando però un prezzo superiore.

Ben vengano, allora, le offerte in corso per il Black Friday anticipato di Amazon che tagliano di un bel po’ il prezzo finale di prodotti di alta gamma, rendendoli più accessibili. E’ questo il caso delle cuffiette QuietComfort Earbuds con cancellazione attiva del rumore (ANC), un modello “in ear" (cioè con gommini che si inseriscono nell’orecchio, isolandolo dall’esterno), che spiccano per la qualità del suono e per le funzioni offerte. Queste cuffie, normalmente care quanto le Apple AirPods Pro (con le quali possono competere), oggi sono in offerta su Amazon e costano un terzo in meno.

QuietComfort Earbuds: caratteristiche tecniche

Le QuietComfort Earbuds sono un modello di cuffiette di alta gamma, le migliori tra quelle wireless del noto produttore americano. Sono wireless (Bluetooth 5.1, portata fino a 9 metri) e offrono ottime prestazioni sia in chiamata che nella riproduzione di musica e podcast.

Grazie ai gommini, disponibili in tre misure, si inseriscono nel canale uditivo e lo “tappano" per isolarlo dai rumori esterni, ma è presente la funzione trasparenza, che ci permette di sentire i rumori esterni quando lo vogliamo (fondamentale quando siamo in movimento, per questioni di sicurezza).

La riduzione del rumore attiva è ottenuta grazie ai minuscoli microfoni integrati e può essere gestita, così come la modalità trasparenza, anche dall’apposita app Bose per smartphone Android e iOS.

Il peso di questi auricolari è molto basso, appena 9 grammi, quindi sono ancor più comodi da usare anche per lunghi periodi. Da questo punto di vista aiuta molto la batteria, che offre fino a 6 ore di autonomia con una singola ricarica, che salgono a 18 con la custodia. La certificazione IPX4 contro gli schizzi d’acqua ci permette di usare mentre facciamo sport all’aperto.

QuietComfort Earbuds: l’offerta Amazon

Le QuietComfort Earbuds non sono cuffiette wireless economiche, anzi: il loro prezzo di listino è di ben 280 euro, identico al prezzo di listino delle AirPods Pro di Apple alle quali sono paragonabili, per qualità e funzioni.

Il prezzo attuale Amazon, però, è molto più basso: QuietComfort Earbuds sono in sconto a 190 euro (-90 euro, -32%) e diventano estremamente interessanti per chi cerca un paio di cuffiette affidabili, di ottima qualità, in ear e con cancellazione attiva del rumore. L’unico difetto di questa offerta è che vale solo per il modello di colore bianco: quello blu e quello nero sono invece a prezzo pieno.

Bose QuietComfort Earbuds – Cuffie wireless con riduzione del rumore ANC – Bianco