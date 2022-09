Bose QuietComfort II: sfida diretta alle AirPods Pro 2, allo stesso prezzo

Contemporaneamente all’annuncio degli Apple AirPods Pro 2, Bose ha deciso di presentare le sue nuove cuffiette wireless top di gamma QuietComfort II. Il dispositivo in-ear, rispetto alla generazione precedente, offre una migliore cancellazione attiva del rumore grazie ad un design particolare e all’adattamento dell’ANC alla forma dell’orecchio (gli auricolari utilizzano il nuovo sistema di calibrazione del suono Bose CustomTune).

Questo significa che la battaglia con le cuffiette del colosso di Cupertino è realmente aperta e si svolgerà a colpi di ottimizzazioni delle funzionalità ormai note e apprezzate dagli utenti. Inoltre, entrambi i device arrivano sul mercato all’identico prezzo che, trattandosi di un prodotto di fascia alta, è piuttosto alto.

Bose QuietComfort II: caratteristiche tecniche

Le Bose QuietComfort II hanno un design completamente nuovo rispetto alla generazione precedente e la loro forma assicura, stando all’azienda, maggiore stabilità. Per garantire più vestibilità, inoltre, è possibile eseguire un test di adattamento nell’app Bose Music, utilizzando lo stesso tono della calibrazione del suono CustomTune: in questo, l’utente potrà verificare che l’auricolare aderisca perfettamente all’orecchio. Inoltre, ogni "gemma" pesa circa 6 grammi, è più piccola di circa un terzo della "vecchia" e il dispositivo ha in dotazione una custodia di ricarica tascabile.

Bose ha dotato ogni auricolare di quattro microfoni, uno all’interno e tre all’esterno, in modo che essi possano rilevare e "misurare" il suono. La compagnia dichiara che il sistema è in grado di adattare la cancellazione del rumore ai suoni dell’ambiente esterno in meno di un millisecondo.

Inoltre, la riproduzione musicale è gestita tramite il controllo touch disponibile su entrambi gli auricolari e le impostazioni possono essere regolate anche attraverso l’app Bose Music.

La durata della batteria dei Bose QuietComfort II, stando a quando assicura il colosso americano, è di 6 ore. Tuttavia, con la custodia di ricarica, si dovrebbe arrivare ad un’autonomia di 24 ore. Gli auricolari di Bose sono compatibili con i dispositivi Apple e Android e supportano lo standard Bluetooth 5.3 per la connessione wireless.

Bose QuietComfort Earbuds II: prezzo e disponibilità

I Bose QuietComfort Earbuds II saranno messi in vendita il 29 settembre (in pre-ordine da oggi, 8 settembre, sul sito ufficiale della compagnia) al prezzo di 299,95 euro. Al momento, l’unica tonalità disponibile è Triple Black, ma Bose assicura che entro la fine del 2022 arriverà anche la variante di colore Soapstone, ed è possibile preordinare le cuffiette anche su Amazon.