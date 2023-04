Bose TV Speaker, la soundbar top a prezzo mini: da comprare subito

Se da un punto di vista della qualità video anche gli smart TV più economici sono oggi in grado di offrire una esperienza di qualità assoluta, sul fronte della qualità audio più di qualche modello potrebbe presentare più di qualche pecca. Fortunatamente, si può fare affidamento su degli "aiuti elettronici" sotto forma di soundbar e diffusori TV.

Il Bose TV Speaker, ad esempio, vi aiuta a migliorare anche il sonoro di film, serie TV ed eventi sportivi o musicali, garantendo un’esperienza d’ascolto immersiva e avvolgente. Un piccolo capolavoro di tecnologia, viste le dimensioni ridotte: caratterizzato da un design elegante e minimal, la soundbar del produttore statunitense si adatta alla perfezione a qualunque ambiente domestico. Acquistandola oggi, poi, è più economica che mai: un’offerta top da non lasciarsi scappare per nessuna ragione.

Bose TV Speaker, soundbar per TV con connessione Bluetooth

Bose TV Speaker scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

il diffusore TV di Bose è progettato per offrire la soluzione più semplice possibile per l’ottimizzazione dell’audio del televisore. Piccolo e compatto, è dotato di due driver full-range angolati per offrire un’esperienza audio più realistica e una configurazione estremamente semplificata: è sufficiente collegarla alla presa di corrente e poi sincornizzarlo con il TV per iniziare a utilizzarlo.

A beneficiarne sono in maniera particolare i dialoghi: basta attivare la modalità dialogo per ottenere parole più nitide e voci con una tonalità ottimizzata per l’ascolto. Premendo invece il pulsante "Bass" si potrà ottenere un suono più profondo e pronunciato.

La connettività Bluetooth permette poi di sincronizzare la soundbar in maniera veloce e semplificata con lo smartphone o altri dispositivi audio. In questo modo potrai ascoltare la tua musica preferita con una qualità che non ha paragoni: basta attivare la modalità BASS per sembrare di essere di fronte al palco nel bel mezzo del concerto del tuo cantante preferito.

Bose, la soundbar top al minimo storico: offerta e prezzo finale

Come accennato inizialmente, l’offerta di oggi sulla soundbar del produttore statunitense è di quelle da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. La Bose TV Speaker è infatti scontata del 37%, con il prezzo che scende al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico. Acquistandola oggi la si paga solamente 189,99 euro, con un risparmio superiore ai 100 euro rispetto al prezzo di listino.

