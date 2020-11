Brexit: Revolut si sposta in Lituania, cosa cambia per i clienti

Da Revolut Ltd a Revolut Payments UAB: anche le carte prepagate vanno via dalla Gran Bretagna a causa della Brexit. Annunciata a metà ottobre, la migrazione dei conti Revolut dal Regno Unito alla Lituania è già in corso per moltissimi clienti europei e terminerà entro fine anno.

Tutto ciò al fine di evitare che, con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, chi ha un conto Revolut si trovi costretto a pagare commissioni per i pagamenti effettuati o ricevuti dopo il 31 dicembre, data in cui i sudditi della Regina Elisabetta saranno fuori dall’Europa unita. La transizione porterà agli utenti alcuni cambiamenti, un po’ fastidiosi forse, ma necessari. Nessuno stravolgimento, però, e nessuna perdita di benefici: ecco cosa cambia, nella pratica, con lo spostamento di Revolut in Lituania.

Revolut in Lituania: il nuovo IBAN

La carta Revolut è associata ad un conto corrente, quindi ha un IBAN. Fino ad oggi è stato un conto corrente inglese e l’IBAN iniziava con GB. Con il passaggio l’utente riceve un nuovo IBAN che inizia con LT, ma può continuare a usare il vecchio per sei mesi.

Tuttavia, la banca che invia il denaro può decidere di far pagare all’utente una commissione se l’IBAN di destinazione è GB e la stessa Revolut consiglia di iniziare a usare prima possibile il nuovo IBAN.

L’utente, quindi, dovrà comunicare il proprio nuovo IBAN al datore di lavoro per l’accredito dello stipendio e dovrà aggiornare ogni eventuale addebito sul conto per abbonamenti di ogni tipo.

Nulla cambia, invece, per i pagamenti e le ricariche né per gli scambi di denaro tra utenti Revolut.

Revolut in Lituania: cosa cambia per la polizza

Tra i servizi aggiuntivi di Revolut c’è la possibilità di stipulare polizze assicurative per i viaggi o per proteggere dispositivi elettronici. Con il passaggio in Lituania non ci sono variazioni né sui numeri di polizza né su chi fornisce la polizza stessa.

Quel che cambia è il massimale assicurato, che passa da Sterline inglesi a Euro ma senza applicare il tasso di cambio. Chi prima era assicurato per un massimale di 10.000 sterline (cioè 11.140 euro al cambio attuale) sarà ora assicurato per 10.000 euro.

Revolut in Lituania: quali utenti sono interessati

Tutto quello che abbiamo appena descritto, però, non vale per tutti gli utenti ma solo per quelli che hanno aperto il conto prima dell’inizio del trasferimento di Revolut dalla Gran Bretagna alla Lituania.

Chi ha aperto il conto dopo il 9 ottobre non dovrebbe subire alcun cambiamento, ma per togliersi ogni dubbio basta leggere il proprio IBAN: se inizia per LT allora non cambia nulla, se inizia per GB vale quanto detto sopra.