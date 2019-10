Bug Instagram, post di sabato pubblicati oggi: cosa succede

22 Ottobre 2019 - Sabato e domenica sono stati giorni complicati per molti utenti di Instagram. Per qualche strano motivo le immagini pubblicate sul proprio account personale non venivano pubblicate. In molti hanno cercato di contattare direttamente l’assistenza di Instagram, ma con scarsi risultati. Il bug di Instagram non permetteva la pubblicazione delle immagini.

Probabilmente si è trattato di un problema che ha riguardato una versione specifica dell’app o solamente alcuni utenti, ma già da lunedì la situazione è migliorata e tornata alla normalità. Almeno così sembrava fino a oggi (martedì 22 ottobre, ndr). Molti utenti, infatti, stanno segnalando un nuovo problema con Instagram: tutte le immagini caricate sul social tra sabato e domenica e che non sono state pubblicate, sono andate online contemporaneamente all’ora di pranzo. Un bug molto strano e che sta creando diversi problemi agli utenti, che si sono ritrovati pubblicate sul proprio profilo foto oramai vecchie. Da parte di Instagram, logicamente, tutto tace: vedremo se nelle prossime ore commenterà l’accaduto.

Perché Instagram ha pubblicato oggi le foto caricate sabato e domenica

È la prima volta che viene segnalato un problema di questo genere. Immagini caricate su Instagram e mai pubblicate, andate online con un paio di giorni di ritardo. Un bug che sembra aver colpito centinaia di utenti che ora sono alla ricerca di una spiegazione a quanto accaduto. Molto probabilmente si tratta di un problema che ha riguardato i server dell’applicazione e che sono stati risolti solo nella giornata di oggi.

Cosa fare con le immagini che sono state pubblicate con giorni di ritardo? Ci sono due possibilità: eliminarle nel caso in cui si riferiscono a eventi oramai passati, oppure lasciarle sul proprio profilo e vedere quanti “cuoricini” si ottengono.

Instagram non ha ancora dato una spiegazione a quanto accaduto in questi giorni: vedremo se entro la fine della settimana pubblicherà un post sui propri account ufficiali.