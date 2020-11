Buono mobilità, attenti alla truffa: il sito con l'accento è fake pericoloso

Oggi è il click day del buono mobilità, il cosiddetto bonus bici e monopattini tramite il quale il Governo Italiano stanzia 210 milioni di euro per i rimborsi fino a 500 euro destinati a chi ha comprato un mezzo di micromobilità urbana ecologica. La platea di beneficiari è enorme, perché sono incentivabili i prodotti acquistati già dal 4 maggio scorso, e i furbetti di Internet ne stanno approfittando: online c’è un sito fake pericoloso, con un nome ingannevole che richiama proprio il sito vero della piattaforma tramite la quale si richiede il bonus.

Il sito in questione è www.buonomobilità.it, mentre il sito vero e sicuro è www.buonomobilita.it. Cosa cambia? L’accento sulla a, che nel sito vero non c’è ma in quello fake sì. E’ chiaro che il sito con l’accento è stato creato ad arte per sfruttare l’enorme quantità di traffico che il click day sta per generare e, per di più, nonostante sia praticamente vuoto è riuscito anche a posizionarsi molto bene nei motori di ricerca: è il secondo risultato, dopo il sito del Ministero dell’Ambiente, sia su Google che su Bing. Ma bisogna fare attenzione: è una truffa a tutti gli effetti e il sito “con l’accento” non ha nulla a che fare con quello vero.

Buono mobilità: perché il sito fake è pericoloso

Chi visita il sito fake sul buono mobilità non troverà alcuna informazione in merito al bonus bici e monopattino né ai rimborsi fino a 500 euro promessi dal Governo. Al suo interno è invece presente una sola pagina con dei link a siti esterni, altrettanto insicuri. Alcuni di essi sono assai probabilmente siti di phishing in cui l’utente è invitato a inserire i propri dati sensibili.

Altri sono siti che raccolgono informazioni sul dispositivo, il browser e il comportamento dell’utente che li visita. Insomma, assolutamente niente di buono ed è meglio non visitare quel sito.

E’ troppo facile ingannare Google e Bing

La segnalazione pubblica di questa tentata truffa online relativa al buono mobilità la dobbiamo ad uno dei maggiori esperti italiani di SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca) e Web Marketing: Giorgio Taverniti. Dal suo canale YouTube Taverniti ha lanciato l’allarme per mettere in allerta i professionisti di Internet, affinché si spargesse voce della truffa.

I problemi, però, in questa vicenda sono due: il primo è che è troppo facile prendere in giro i motori di ricerca e posizionare in prima pagina (ieri era addirittura in prima posizione) un sito fake e pericoloso. Il secondo problema, invece, è che nessuno di Sogei (la società pubblica del Governo italiano che gestisce il sito vero) si è accorto di nulla.

UPDATE: il sito fake è cambiato, ma è sempre pericoloso

Solo nelle ultime ore, dopo che migliaia di utenti hanno visitato il sito fake (e molto probabilmente alcuni di loro si sono rivolti alla Polizia Postale), l’home page del sito falso è stata modificata. Ora riporta il link al sito vero in bella vista in alto. L’immagine di apertura di questo articolo mostra come è ora l’home page del sito, ma non è escluso che venga ulteriormente modificata.

Ma è ancora pericoloso, perché contiene un banner con due pulsanti “Start” e “Download” e altri link nella pagina che portano ancora a pagine di spam o a strani video su YouTube.

Come riconoscere il vero sito del Bonus Mobilità

Il vero sito del Bonus Mobilità è quello con indirizzo www.bonusmobilita.it, senza l’accento sulla a. Se ci mette un po’ a caricare è normale: in queste ore è inondato di richieste. Potrebbe capitare di visualizzare un messaggio che ci dice che siamo in coda per accedere.

Anche in questo caso il messaggio è reale e non ci dobbiamo preoccupare. Quando riusciremo ad entrare nel sito, però, avremo solo 20 minuti per completare le operazioni e richiedere il rimborso del 60% sul prezzo pagato per il monopattino o la bicicletta.