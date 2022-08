Calcio: in arrivo la docuserie Atlético de Madrid

Seguire l’azione sul rettangolo verde ed esultare per i gol è entusiasmante, certo, ma anche scoprire il "dietro le quinte" di quello spettacolo sportivo riserva non poche emozioni. Lo dimostra la docuserie Atlético de Madrid: Un altro modo di intendere la vita, tutta dedicata alla squadra spagnola.

Il nuovo titolo, in uscita fra pochi giorni su Prime Video, è stato annunciato dopo il successo mondiale del documentario Otra Forma de Entender la Vida: Atlético de Madrid, Champion of La Liga 2020-21, uscito l’anno scorso. La nuova serie ripercorrerà la stagione 2021-22 del club madrileno, noto a livello internazionale anche come Atletico Madrid. Quarto club più titolato di Spagna dopo Barcellona, Real Madrid e Athletic Bilbao, la squadra è stata a lungo allenata da Diego Pablo Simeone, al quale è dedicata un’altra docuserie uscita nel 2022 su Prime Video: Simeone. Vivere partita dopo partita.

Iscriviti a Prime Video per vedere Atlético de Madrid

Atlético de Madrid: di cosa parla

La docuserie Atlético de Madrid: Un altro modo di intendere la vita è composta da quattro episodi che ripercorrono gli alti e i bassi della stagione appena conclusa, facendo ampio uso di materiali e interviste inedite che vanno ad ampliare le riprese e le immagini già viste dai tifosi negli ultimi mesi.

Prodotta da Atleti Studios e TBS (Telefónica Broadcast Services), la docuserie è stata realizzata con il contributo di personalità capaci di approfondire e analizzare con occhio critico l’approccio della squadra al Campionato, tra cui Fernando Torres, Antoine Griezmann, Ángel Correa e Virginia Torrecilla. La serie mostrerà anche come la filosofia dell’Atletico Madrid abbia aiutato ciascuno di loro a migliorare giorno dopo giorno.

È una filosofia di gioco e di vita che, come ben mostra la docuserie, si rivela efficace in campo e in panchina, quando bisogna portare a casa la vittoria o più in generale far funzionare bene il club. Ma non solo: anche i tifosi rossobianchi di tutto il mondo possono fare proprio questo "approccio", rendendolo un modo individuale di affrontare e superare le sfide quotidiane.

Il bel legame tra la tifoseria e il club è una delle caratteristiche storiche dell’Atletico, che in Spagna è la terza squadra per numero di sostenitori (dopo Real Madrid e Barcellona). Originariamente c’era anche una sorta di distinzione di classe nelle curve delle diverse squadre: i tifosi del Real tendevano infatti ad appartenere alla classe media, mentre quelli dell’Atletico alla classe lavoratrice.

Tifosi e calciatori dell’Atletico Madrid condividono anche il nome: in entrambi i casi vengono soprannominati colchoneros, che significa materassai, perché le divise a righe verticali rosse e bianche usate tra il 1936 e il 1939 ricordavano la foggia dei materassi.

Quando e dove vedere la serie

La docuserie Atlético de Madrid: Un altro modo di intendere la vita sarà disponibile su Prime Video dall’8 settembre 2022.

Iscriviti a Prime Video per vedere Atlético de Madrid