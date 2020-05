Call of Duty: Modern Warfare e Warzone non funziona, cosa sta succedendo

I server di Call of Duty: Modern Warfare e di Call of Duty: Warzone non funzionano. Dalle 22:30 del 6 maggio migliaia di giocatori sono stati buttati fuori dal gioco e non riescono ad accedere: dopo aver fatto il recupero del proprio profilo, appare un messaggio di errore che segnala l’impossibilità di accedere ai server. Non si conoscono i motivi del down di Call of Duty: Warzone, ma molto probabilmente si tratta di un sovraffollamento dei server.

Call of Duty: Warzone, infatti, ha infatti fatto segnare dei veri e propri record per il franchise: in soli 60 giorni è stato scaricato più di 60 milioni di volte. I motivi sono tanti, a partire dal fatto che moltissimi ragazzi sono rinchiusi a casa per il lockdown e passano il loro tempo a giocare. Il successo di Call of Duty: Warzone si deve anche al fatto si aver realizzato un Battle Royale divertente e dinamico. Ma il sovraffollamento ha portato a un down momentaneo del videogioco. I tecnici sono sicuramente al lavoro per risolvere il problema.

Perché non funziona Call of Duty: Warzone oggi

In pochi minuti le segnalazioni degli utenti sono migliaia: Call of Duty: Warzone è down e non permette l’accesso agli utenti. Anche alcuni membri della redazione di Libero Tecnologia erano presenti sui server del videogame e ora non riescono ad accedere: dopo aver inserito le credenziali dell’account, il gioco resta bloccato sulla finestra di caricamento. Il problema, però, non affligge tutti: come si può vedere da Twitch, alcuni giocatori sono attivi nel videogame.

Il sito downdetector.it, ultizzato per controllare se un servizio, app o videogame sono funzionanti, mostra oltre 1000 segnalazioni in pochi minuti: gli utenti sono alla ricerca di informazioni sul perché Call of Duty: Warzone non funziona. Al momento i motivi non sono ben chiari, ma monitoriamo la situazione e vi terremo informati.