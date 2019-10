Call of Duty non funziona, cosa sta succedendo

1 Ottobre 2019 - Da oggi è disponibile al download gratuito Call of Duty Mobile, titolo molto atteso dalla community dei fan. Il videogame, però, sta avendo dei problemi: dalle prime ore del pomeriggio Call of Duty è down. La maggior parte dei titolo del franchise non permette di giocare online. Il nuovo videogame, invece, si blocca alla schermata iniziale senza permettere ai giocatori di accedere al proprio profilo personale.

Il gioco ha riscosso un buon successo fin dai primi minuti, con decine e decine di download dal Google Play Store e App Store. Ma il problema scaturito nel pomeriggio ne sta compromettendo il day one. Call of Duty Mobile non funziona e nessun giocatore riesce a giocare ed effettuare l’accesso. Su downdetector.com, portale che raccoglie le lamentele degli utenti quando un servizio non funziona, sono centinaia le segnalazioni degli utenti nelle ultime ore. I tecnici di Activision, software house che sviluppa il videogame, sono sicuramente al lavoro per risolvere il problema al più presto.

Perché Call of Duty Mobile non funziona

Non si conoscono le cause che hanno portato al down di Call of Duty Mobile. Probabilmente il sovraccarico di richieste dovute all’uscita del videogame ha portato dei problemi ai server del videogioco. Activision, publisher del titolo, per il momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione, vedremo se nelle prossime ore pubblicherà una nota online. Per il momento il lancio di Call of Duty Mobile è molto problematico.

Con Call of Duty Mobile, la software house sperava di ripetere il successo ottenuto da altri sparattutto online e di incrementare la propria fan base. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, ci sarà molto lavoro da fare, soprattutto per rendere più stabili i server. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati.

Aggiornamento ore 18:55. Call of Duty Mobile ancora non funziona.