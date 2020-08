Call of Duty Warzone Stagione 5 Reloaded: nuove modalità di gioco e nuova arma

Dalle ore 8:00 del 25 agosto è disponibile la Stagione 5 Reloaded di Call of Duty: Warzone e Modern Warfare, che porta il gioco nella seconda fase del Battle Pass. Activision lo aveva garantito ai suoi giocatori: durante la Stagione 5 uscirà una fase 2 che porterà nuove modalità di gioco, nuove armi e tante novità. E ha mantenuto la parola: gli utenti troveranno sia su Warzone sia su Modern Warfare nuovi mini-giochi, alcuni piccoli cambiamenti alla mappa in vista dell’annuncio di Call of Duty: Black Ops Cold War che avverrà il 26 agosto sulla mappa di Warzone, una nuova arma e soprattutto un nuovo operatore dedicato all’Italia.

Activision ha anche lanciato un evento per celebrare la fine dell’estate: Games of Summer. Dal 28 agosto al 7 settembre gli utenti sono chiamati a partecipare ad alcune sfide giornaliere che assegneranno dei punteggi: i migliori riceveranno dei primi e dei badge in game. L’aggiornamento della Stagione 5 Reloaded è disponibile per PC, PS4, Xbox One e ha un peso maggiore di 10GB. Ecco tutte le novità.

Call of Duty Warzone Stagione 5 Reloaded: le novità più importanti

Un aggiornamento di metà Stagione 5 molto importante e ricco di contenuti e cose nuove. Actvision non ha tradito le attese e ha annunciato molte novità interessanti, a partire dalla nuova modalità di gioco disponibile su Warzone.

Il nome è King Slayer e si tratta di un death match a squadre che vede affrontarsi un buon numero di giocatori su una porzione della mappa di Verdansk. Rispetto ai classici death match, però, ci sono alcune differenze: la mappa si sposta piano piano per creare ancora più dinamicità. Inoltre, gli utenti con il maggior numero di kill verranno contrassegnati sulla mappa e la loro morte darà un quantitativo maggiore di punti, oltre ad alcuni bonus.

Aggiunta anche una nuova arma. Si tratta del FiNN LMG, arma a metà tra una mitraglietta leggera e un fucile d’assalto. Per sbloccarla è necessario completare alcune sfide in game, oppure acquistare il progetto presente nel bundle “Mainframe”.

Games of Summer, il torneo estivo di Call of Duty

Di particolare interesse anche il torneo estivo organizzato da Activision. Dal 28 agosto al 7 settembre ci sarà il Torneo Gunfight che fa parte dell’evento Games of Summer e che si disputerà in una nuova mappa all’interno dello stadio di Verdansk. Si tratta di mini sfide giornaliere che gli utenti dovranno disputare per ottenere dei premi per personalizzare il proprio personaggio. L’accesso al torneo Gunfight sarà gratuito per tutti gli utenti dal 28 agosto al 2 settembre.

Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty: Warzone, nuovo operatore italiano

Sergio “Morte” Sulla è il nome del nuovo operatore che arriverà all’interno dei due videogame nei prossimi giorni. Ed è dedicato all’Italia. Sergio “Morte” Sulla è un appassionato dei film spaghetti western come si può intuire dal vestiario. Ha fatto parte del reggimento dei paracadutisti Col Moschin e ora è entrato a far parte dei Warcom.

Quanto pesa l’aggiornamento di Call of Duty

Come tutti gli aggiornamenti importanti, anche questo per la Stagione 5 Reloaded è abbastanza pesante. Ecco la grandezza per ogni piattaforma: