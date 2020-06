Call of Duty: Warzone nasconde delle missioni segrete: come attivarle

Call of Duty: Warzone ci ha abituato nelle ultime settimane a degli easter egg, ossia a dei contenuti aggiuntivi che permettono di ottenere skin o punti esperienza gratis portando a termine delle missioni speciali. Nelle settimane precedenti, con l’apertura dei bunker, era apparsa una missione speciale da completare nella modalità Malloppo che permetteva di aprire il bunker 11. Per farlo bisognava girovagare nella mappa alla ricerca dei telefoni in modo da ricevere un codice di tre cifre che corrispondeva alla posizione dei vari telefoni.

Con l’inizio della Stagione 4, gli sviluppatori di Infinity Ward hanno preparato un nuovo easter egg: le Missioni Frattura. Si tratta di missioni speciali che si attivano in specifici luoghi della mappa di Warzone e che obbligano ad andare alla ricerca di documenti e informazioni dislocati a Verdansk. Completando le missioni si ottengono dei punti esperienza extra molto utili per completare il prima possibile il Pass Battaglia della Stagione 4. Ma dove si attivano queste Missioni Frattura? E cosa bisogna fare?

Dove si attivano le Missioni Frattura su Call of Duty: Warzone

In totale sono sei le missioni frattura presenti su Call of Duty: Warzone e ognuna ha un obiettivo differente. L’unica cosa certa è che per iniziarle bisogna arrivare per primi sul luogo d’attivazione e bisogna girare molto nella mappa di Verdansk. Dove si trovano i sei luoghi di attivazione?

Uno è all’interno di TV Station, su una grande scrivania con sopra dei figli, il secondo all’interno di Airport, mentre il terzo è sulla Torre di Controllo. I restanti tre si trovano nella zona di Military Base, tra i tendoni e gli edifici presenti nelle vicinanze. Per attivarli basta avvicinarsi e premere il pulsante che appare sullo schermo. A questo punto bisogna iniziare a girare per la mappa alla ricerca delle informazioni da raccogliere: al compimento della missione si ottengono punti esperienza extra. Chi sperava di ottenere delle skin resterà deluso.