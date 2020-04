Call of Duty: Warzone, come funziona il bug che fa diventare invincibili

Call of Duty: Warzone è uno dei titoli del momento. Lanciato da poco più di un mese, in poche settimane ha raggiunto oltre trenta milioni di download, grazie sopratutto a due fattori: da un lato la gratuità del gioco e dall’altro il fatto che milioni di ragazzi sono obbligati a stare chiusi in casa e per passare il tempo si rifugiano sulle piattaforme di gaming.

Per chi non lo sapesse Call of Duty: Warzone è un gioco Battle Royale, con un gameplay simile (ma non troppo) a Fortnite: si gioca contro altri 100 o 150 giocatori in contemporanea e vince chi sopravvive. Le modalità di gioco cambiano ogni settimana e può capitare che alcune volte si debbano affrontare gli avversari in gruppo da due, da tre o da quattro o anche in solitaria. Come capita a giochi che crescono in fretta e non c’è tempo per fare troppi test, anche Call of Duty: Warzone è afflitto da vari bug. Delle volte capita che mentre si corre si perde l’orientamento, senza sapere dove andare, mentre altre volte non si riesce a cambiare arma quando arriva la cassa di equipaggiamento.

Nelle ultime ore, però, alcuni utenti hanno scovato un nuovo bug, questa volta molto fastidioso. Alcuni giocatori diventano invincibili a causa di un glitch irrisolvibile: anche se si prova a sparargli, sopravvivono fino alla fine. Il bug è presente su tutte le piattaforme: PS4, Xbox One e computer.

Come diventare invincibili su Call of Duty: Warzone

Il bug è stato segnalato su Reddit, social network molto utilizzato negli USA, dall’utente RaviVora che ha pubblicato anche un video. Arrivati alle fasi finali del gioco, lui e il suo team sono stati sconfitti da un utente immortale: nonostante le granate e i colpi di fucile sparati, l’avversario non è morto e anzi, ha ucciso tutto il team. Un bug piuttosto problematico e che si sta presentando in più di qualche partita di Call of Duty: Warzone.

Come si fa a diventare invincibili nel videogame? A questa domanda è impossibile trovare una risposta. Non c’è un modo per attivare il bug, ma il giocatore viene scelto a caso dal videogame e solo in alcune sfide. Anche se il glitch è abbastanza sporadico, si tratta comunque di un problema serio e abbastanza fastidioso.

Activision, che ha pubblicato il gioco, e Infinity Ward, lo studio che lo ha sviluppato, dovranno sicuramente intervenire al più presto per trovare una soluzione: Call of Duty: Warzone è uno dei titoli del momento e in grande crescita, la presenza di bug e glitch non fa altro che allontanare i giocatori.