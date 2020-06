Call of Duty: Warzone e Modern Warfare, arriva la Stagione 4: le novità

Con una settimana di ritardo a causa dei disordini scoppiati negli Stati Uniti per la morte di George Floyd, Activision e Infinity Ward hanno deciso di rilasciare l’aggiornamento che dà ufficialmente inizio alla Stagione 4 di Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone. C’era grande attesa intorno a questo aggiornamento: sono diverse settimane che si parla di tutte le novità che gli sviluppatori hanno pensato per migliorare i due videogame.

Inutile negare che tutti aspettavano l’inizio della Stagione 4 per Call of Duty: Warzone. Il Battle Royale gratuito di Activision negli ultimi mesi ha avuto una crescita vertiginosa e gli sviluppatori avevano promesso grandi novità con l’inizio della nuova stagione. Novità che sono state annunciate da Infinity Ward sul blog ufficiale: sono stati aggiunti nuovi eventi nel gioco, sono state aggiunte nuove armi, un nuovo contratto speciale che si attiva solo in alcuni casi e soprattutto c’è la nuova modalità di gioco Warzone Rumble che sembra essere molto interessante. Ecco tutte le novità della Stagione 4 di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare.

Call of Duty: Warzone, arrivano gli eventi in-game

Se le partite nella modalità Battle Royale di Call of Duty: Warzone vi sembravano un po’ noiose, Activison ha pensato bene di aggiungere un po’ di pepe. Con l’inizio della Stagione 4 vengono aggiunti degli eventi in-game che possono cambiare le sorti di una partita e rendono il gameplay ancora avvincente. In totale sono tre gli eventi che possono capitare in una partita e sono del tutto casuali. Gli sviluppatori hanno spiegato che possono capitare solamente a metà partita, dopo l’arrivo del loadout e prima della chiusura del Gulag. Ecco quali sono i tre eventi:

Jailbreak. Come si può intuire dal nome, quando il “ Jailbreak ” si attiva tutti i giocatori che sono nel Gulag o che sono degli morti (e sono degli spettatori) rientrano nel gioco. I gamer avranno un minuto di preavviso in modo da prepararsi per trovare armi e corazze aggiuntive . Il Jailbreak può avvenire in ogni momento centrale della partita e riporta tutti in vita, sia i propri compagni, sia gli avversari. Un’aggiunta che rivoluziona il gameplay.

Come si può intuire dal nome, quando il “ ” si attiva tutti i giocatori che sono nel Gulag o che sono degli morti (e sono degli spettatori) rientrano nel gioco. I gamer avranno un minuto di preavviso in modo da . Il Jailbreak può avvenire in ogni momento centrale della partita e riporta tutti in vita, sia i propri compagni, sia gli avversari. Un’aggiunta che rivoluziona il gameplay. Fire Sale . Sconti fino all’80% su tutti i prodotti disponibili nelle Stazioni di Acquisto per un minuto . Come gli altri eventi, anche Fire Sale può capitare in qualsiasi momento durante la fase centrale del gioco. Oltre agli sconti, è possibile far rinascere gratuitamente i propri compagni. Data l’eccezionalità dell’evento e la durata limitata, è molto probabile che le Stazioni d’Acquisto vengano prese d’assalto: preparate le armi e andate all’attacco.

. . Come gli altri eventi, anche Fire Sale può capitare in qualsiasi momento durante la fase centrale del gioco. Oltre agli sconti, è possibile far rinascere gratuitamente i propri compagni. Data l’eccezionalità dell’evento e la durata limitata, è molto probabile che le Stazioni d’Acquisto vengano prese d’assalto: preparate le armi e andate all’attacco. Supply Choppers. Questo evento porta degli elicotteri corazzati nel cielo di Verdansk e l’obiettivo è abbatterlo per ottenere degli oggetti in regalo: tre UAV, due Scatole di protezione e di munizioni, una maschera antigas, un lanciagranate e molto denaro. Per ottenere il bottino non basta abbattere l’elicottero, ma è necessario raccogliere anche il bottino, come capita nella modalità Malloppo. Concentrarsi troppo sull’elicottero, però, potrebbe far perdere la concentrazione sul gioco e cadere nella trappola di qualche nemico.

Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare, le nuove modalità di gioco

Novità anche per quanto riguarda le modalità di gioco disponibili nei due videogame.

Su Call of Duty: Modern Warfare è stata aggiornata la playlist:

Barakett Promenade

Trech Mosh Pit (2vs2)

Scrapyard 24/7

Blueprinti Gunfight.

Su Warzone, invece, sono state confermate tutte le modalità presenti prima dell’inizio della Stagione 4 con l’aggiunta di una nuova modalità di gioco.

Quartetti

Trio

Duo

Singolo

Malloppo

Warzone Rumble.

Warzone Rumble vede due team di 50 giocatori affrontarsi in varie zone della mappa di Verdansk. Ognuno ha le proprie armi, veicoli personalizzati ed è presente la rinascita rapida.

Nuovo contratto Contrabbando

Su Call of Duty: Warzone è stato aggiunto anche un nuovo contratto chiamato Contrabbando. Per trovarlo e ottenerlo è necessario completare una delle missioni disponibili fin dall’inizio sulla mappa. Il contratto prevede la consegna di una cassa a un elicottero in una preciso posizione della mappa. Se si uccide un giocatore con la valigetta, è possibile rubargliela e completare la missione.

Aggiunte nuove armi su Call of Duty: Warzone

Altra novità importante per Call of Duty: Warzone è l’aggiunta di nuove armi che potranno essere sbloccate molto facilmente.

Quanto pesa l’aggiornamento della Stagione 4 di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare

Il peso degli aggiornamenti è uno dei problemi principali di Call of Duty. Activision e Infinity Ward hanno lavorato per fare in modo che lo spazio occupato sul disco venga ridotto. L’aggiornamento della Stagione 4, però, pesa più di 30GB su tutte le varie piattaforme.