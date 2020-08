Call of Duty: Warzone e Modern Warfare down, non si riesce a giocare oggi

Call of Duty Warzone e Call of Duty: Modern Warfare sono down dalle ore 12:00 del 30 agosto 2020. Sono migliaia le segnalazioni degli utenti che non riescono ad accedere ai loro profili e a giocare. Il problema sembra essere piuttosto importante e non riguarda solamente Call of Duty, ma anche altri videogame.

Leggendo le segnalazioni e i commenti degli utenti online, il problema si manifesta in maniera differente, ma il risultato finale è sempre lo stesso: non si riesce a giocare a Call of Duty: Warzone e a Call of Duty: Modern Warfare. Alcuni utenti riescono ad accedere al loro profilo e a giocare per pochi minuti, ma dopo vengono immediatamente disconessi. La causa sembra essere un attacco DDoS che sembra aver colpito i server di Call of Duty: Warzone, ma non solo. Nelle ultime ora sono stati down anche altri servizi e per risolvere tutti i malfunzionamenti bisogna aspettare almeno un altro paio di ore: i tecnici sono al lavoro, ma si tratta di un attacco DDoS molto grande.

Perché Call of Duty: Warzone è down oggi

Un attacco DDoS di larga portata ha messo KO i server di Call of Duty: Warzone e di Call of Duty: Modern Warfare. Nelle ore precedenti, però, sono stati down anche altri servizi, come ad esempio Discord. Al momento i tecnici stanno cercando di risolvere il problema, ma bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo affinché tutto torni alla normalità.

Su downdetector.it le segnalazioni sono già migliaia, così come i commenti degli utenti. Tutti sono alla ricerca di una spiegazione del perché non si riesca a giocare a Call of Duty: Warzone, ma per il momento bisogna solamente aspettare che il problema venga risolto. Su downdetector ci sono segnalazioni anche sul mancato funzionamento di alcuni operatori telefonici e del PSN, ma in realtà non è così. A non funzionare sono i server di Call of Duty. Il numero di segnalazioni è anche molto elevato perché si tratta di una domenica e in molte zone d’Italia c’è brutto tempo e gli appassionati speravano di poter rilassarsi giocando. Ma non lo potranno fare. Vi terremo aggiornati.

Aggiornamento ore 16:10. Continuano a non funzionare i server di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare: gli utenti non riescono a giocare.