Call of Duty: Warzone e Modern Warfare Stagione 5 ufficiale: cosa cambia

La stagione più grande di sempre. Activison e Infinity Ward hanno rilasciato la Stagione 5 di Call of Duty: Warzone e di Call of Duty: Modern Warfare, disponibile per tutti gli utenti dalle ore 8:00 del 5 agosto. C’era grande attesa intorno a questa stagione e i motivi sono chiari: la mappa di Call of Duty: Warzone è pronta a subire modifiche importanti, con l’apertura dello stadio, l’aggiunta di un treno che attraversa tutta la mappa, l’apertura di Train Station e l’aggiunta delle carrucole che permetterà di raggiungere più velocemente il tetto degli edifici.

Le novità, però, non finiscono qui. Nella modalità multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare sono state rilasciate nuove mappe che permetteranno ai giocatori di divertirsi ancora più. Con la Stagione 5, inoltre, viene aggiunta anche una nuova fazione, la Shadow Company che porterà nuovi operatori: fin dall’inizio sarà presente nel Battle Pass l’operatore Lerch. Durante la Stagione 5, invece, verrà aggiunto l’operatore Velikan.

Come in tutti gli aggiornamenti ci sono novità anche per quanto riguarda le armi e le modalità di gioco. Due armi sono state aggiunte fin dall’inizio della Stagione 5 e altre ne arriveranno in un aggiornamento di metà-season: AN-94 (fucile d’assalto) e ISO (SMG). Inserita la nuova modalità Mini Royale per Call of Duty: Warzone, che rende ancora più frenetico il Battle Royale. Inoltre, sono state aggiunte delle sfide giornaliere, settimanali e mensile per completare più velocemente il Battle Pass della Stagione 5.

Call of Duty: Warzone, la mappa di Verdansk cambia faccia

Era il cambiamento più richiesto dai giocatori e Activision l’ha ascoltato: la mappa di Warzone finalmente cambia faccia e apre le “porte” di alcuni degli edifici più grandi. Lo stadio diventa finalmente una parte vivibile della mappa e sarà possibile entrare all’interno e combattere con i nemici. Lo stesso lo si potrà fare all’interno di Train Station. Arriva anche un treno che percorre la ferrovia e che nasconde al proprio interno del loot con armi e oggetti utili per la battaglia. Infine, sono state aggiunte anche delle carrucole che permettono di salire velocemente sui palazzi molto alti in alternativa agli ascensori.

Modalità, armi e tutte le novità della Stagione 5 di Call of Duty: Warzone

La Stagione 5 porta con sé anche novità per quanto riguarda le modalità di gioco. Aggiunta una nuova modalità chiamata “Mini Royale” che riduce il campo di battaglia (si combatterà in una porzione della mappa di Verdansk) per avere degli scontri ancora più frenetici e intensi. Il divertimento sarà assicurato. Inserite anche delle sfide giornaliere, settimanali e mensili che permetteranno di accumulare più velocemente i punti per il Battle Pass. Le modalità presenti nella Stagione 5 di Call of Duty: Warzone sono:

BR Duo

BR Trio

BR Quartetti

BR Solo Incentivi

Malloppo Quartetti

Mini Royale Trio

Due nuove armi (e altre ne arriveranno nel corso della stagione) fanno il loro debutto nel videogame: si tratta dell’ISO SMG, una mitraglietta leggera molto veloce a sparare, e l’AN-94 un fucile d’assalto che spara due colpi insieme. Inoltre, sono state modificate anche le armi del gulag, che ora cambiano ogni settimana. Aumentata anche la potenza di alcune armi semi automatiche e del Barret, oltre che del FR 5.56.

Dimensioni aggiornamento Stagione 5 Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone

L’annoso problema della grandezza degli aggiornamenti di Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone si ripete anche per la stagione 5. L’update supera su ogni dispositivo almeno 30GB e Activision per rendere più veloce il download ha già permesso agli utenti della PS4 di scaricare l’aggiornamento della Season 5 che verrà installato dalle 8:00 del mattino del 5 agosto. Ecco le dimensioni dell’aggiornamento in base al dispositivo:

PlayStation 4: 33.9 GB

33.9 GB Xbox One: 49.8 GB

49.8 GB PC: 54.2 GB (per chi ha anche il multiplayer) e 47.4 GB (per chi ha solo Warzone).

Call of Duty: Warzone, multiplayer gratis

Come capita a ogni inizio di Stagione, Activision ha comunicato che dalle ore 19:00 di venerdì 7 agosto fino alle ore 19:00 di mercoledì 12 agosto, ci sarà il multiplayer gratis per tutti i giocatori.