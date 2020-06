Call of Duty: Warzone, torna multiplayer gratis per tutto il weekend

Non solo l’inizio della Stagione 4 che ha portato con sé tante novità, a partire da una modalità di gioco completamente nuova, armi, skin, personaggi e un Battle Pass ricco di premi speciali, ma questo fine settimana Activision ha voluto far felici i propri utenti aggiungendo il multiplayer gratuito su Call of Duty: Warzone. Dalle ore 19:00 del 12 giugno fino alle ore 19:00 del 15 giugno sarà possibile giocare gratuitamente su alcune delle mappe più amate dai giocatori, come ad esempio Zhokov Scrapyard e Hardhat.

Erano diverse settimane che i giocatori chiedevano a gran voce un weekend con il multiplayer gratuito su Call of Duty: Warzone e Activison li ha voluti accontentare, visto anche il lancio della Stagione 4. Il multiplayer, infatti, oltre ad aumentare il divertimento, permette anche di far crescere più velocemente il livello delle proprie armi e con l’arrivo di due nuovi fucili e del Battle Pass, saranno tantissimi i giocatori che si getteranno a capofitto sulle nuove modalità.

Call of Duty: Warzone Stagione 4, le novità

La Stagione 4 di Call of Duty: Warzone era molto attesa e non poteva essere altrimenti: in molti aspettavano grossi cambiamenti nella mappa, ma che finora non ci sono stati. Arriveranno nelle prossime settimane. Activision si è concentrata soprattutto sul gameplay per cercare di rendere le partite più avvincenti e dinamiche. Negli ultimi mesi in molti utilizzano la stessa tattica per vincere: posizionarsi sul tetto di un edificio molto alto e difendere la posizione fino alla fine.

Per questo motivo sono stati aggiunti tre nuovi eventi che in modo casuale si attivano nella fase centrale della partita e un nuovo contratto che obbliga a muoversi nella mappa, ma che dona molto denaro ai giocatori. Aggiunta anche una nuova modalità di gioco: Zuffa a squadra. Due squadre formate da 50 giocatori si affrontano in un deathmatch in una delle zone della mappa di Call of Duty: Warzone.

Infine, nel Battlepass sono disponibili anche due nuove armi: una mitraglietta e un fucile d’assalto.

Quando sarà disponibile il multiplayer gratis su Call of Duty: Warzone

Il multiplayer gratuito su Call of Duty: Warzone inizierà venerdì 12 giugno alle ore 19:00 fino a lunedì 15 giugno allo stesso orario.