Call of Duty: Warzone Stagione 5, nuova mappa, armi e i carri armati

Un’immagine pubblicata sui social e su alcuni siti web ha fatto molto parlare di sé nelle ultime ore: si tratta del poster che annuncia tutte le novità della Stagione 5 di Call of Duty: Warzone e di Call of Duty: Modern Warfare. Le novità più importanti, però, riguardano il Battle Royale di Activison che negli ultimi mesi sta insidiando Fortnite come uno dei titoli preferiti da gamers. Sulla quinta stagione di Call of Duty: Warzone i giocatori ripongono molte speranze, soprattutto per quanto riguarda le modifiche alla mappa: nonostante sia molto grande e varia, oramai è arrivato il momento di cambiarla.

E i giocatori saranno accontentati: una delle novità più grandi riguarderà proprio il cambio mappa. Nel poster si può leggere abbastanza chiaramente che ci sarà un aggiornamento della mappa, con l’apertura dello stadio e altre importanti novità. L’unica pecca riguarda i tempi di arrivo dell’aggiornamento: il cambio di mappa non sarà presente fin da subito, ma arriverà nelle settimane successive. Fissato anche l’inizio della Stagione 5 di Call of Duty: Warzone: il 5 agosto 2020 alle ore 8:00 del mattino.

Stagione 5 di Call of Duty: Warzone: tutte le novità

Andiamo con ordine. La Stagione 5 porterà un aggiornamento importante per Call of Duty: Warzone, ma non tutto sarà disponibile fin dall’inizio. Il rilascio dei nuovi contenuti avverrà nel tempo in modo da dare ai giocatori la possibilità di assaporare le novità. Partiamo dalle novità che saranno presenti fin dal lancio: un nuovo operatore (Soap), due nuove armi (un fucile d’assalto e un fucile a pompa), una nuova modalità di gioco chiamata Prestigio che dovrebbe essere molto interessante, i carri armati che saranno dislocati lungo la mappa e infine la bomba nucleare. Proprio questo ultimo elemento è quello che più fa sognare gli appassionati: come si potrà utilizzare la bomba nucleare? Quali saranno i suoi effetti sul gameplay? E come la si potrà sbloccare? A tutte queste domande verrà data una risposta a breve.

Passiamo alla fase 2 della Stagione 5, quella in cui ci sarà finalmente il cambio della mappa con l’apertura dello stadio, la presenza di un treno che gira per tutta la mappa e altre novità su cui gli sviluppatori stanno ancora lavorando. In questo secondo aggiornamento della Stagione 5 di Call of Duty: Warzone ci sarà spazio anche per altri due nuovi operatori (Farah e Sandman), nuove modalità di gioco e soprattutto altre due nuove armi: un mitragliatore e una mitragliatrice leggera.

Quando esce la Stagione 5 di Call of Duty: Warzone

Anche se non c’è ancora l’ufficialità, la Stagione 5 di Call of Duty: Warzone dovrebbe cominciare il 5 agosto alle ore 8:00 del mattino. Non si conoscono le dimensioni dell’aggiornamento, ma quasi sicuramente sarà maggiore ai 30GB, come accade per tutte le nuove stagioni.