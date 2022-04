Cambio operatore Internet fisso: le 5 migliori offerte per non sbagliare

Cambio operatore fibra o ADSL: si tratta di una possibilità che oggi può essere realizzata senza pagare alcuna penale. Si dovrà al massimo pagare una mensilità extra per la dismissione della linea con il precedente operatore.

Le offerte Internet casa che si possono sottoscrivere oggi sono tutte molto interessanti: prevedono costi inferiori ai 30 euro al mese, Internet illimitato e chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Inoltre, possono essere personalizzate con l’aggiunta di servizi extra: puntando, per esempio, sulle offerte combinate fisso + mobile, si potranno ottenere promozioni esclusive e sconti, che non si avrebbero nel caso di sottoscrizione singola.

Vediamo allora quali sono le migliori offerte disponibili oggi nel caso di cambio operatore Internet fisso. Si ricorda che, prima di attivare una qualsiasi promozione, sarebbe meglio effettuare una verifica della propria copertura di rete in modo tale da conoscere in anticipo la velocità alla quale si potrà navigare.

1. Cambio operatore Internet fisso: Vodafone

La promozione Internet casa proposta da Vodafone – Internet Unlimited – ha un costo di 27,90 euro al mese (invece di 29,90 euro al mese) e comprende:

Internet illimitato fino a un massimo di 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer, in grado di migliorare le performance della connessione Internet casa in tutta l’abitazione;

le chiamate da telefono fisso.

I già clienti mobile Vodafone potranno attivarla al costo di 22,90 euro al mese e potranno usufruire del costo di spedizione e attivazione gratuito, oltre che dell’assenza di vincoli.

Spendendo 32,90 euro al mese si potrà invece attivare l’offerta Internet Unlimited V-MAX, la quale comprende in aggiunta:

la Vodafone Sempre Connessi Back up 4G per navigare senza interruzioni;

il Wi-Fi garantito in tutta la casa;

la protezione con Parental Control, chiamata Digital Privacy&Security Family.

2. Cambiare operatore Internet cas: TIM

La Premium Fibra di TIM è disponibile:

al costo di 24,90 euro al mese, per i già clienti mobile ;

al costo di 29,90 euro al mese per i nuovi clienti o i clienti che vogliano effettuare il cambio operatore Internet fisso.

Al suo interno sono compresi i seguenti servizi:

Internet illimitato e alla massima velocità, fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload;

il modem TIM HUB+, con Wi-Fi 6 incluso, disponibile al costo di 5 euro al mese per 48 mesi;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il contributo di attivazione, disponibile al costo di 10 euro al mese per 24 mesi.

Nell’ipotesi in cui non si fosse raggiunti dalla fibra, si potrebbe passare da una promozione di tipo ADSL a una di tipo FWA, che TIM mette a disposizione al costo di 24,90 euro al mese e che è in grado di raggiungere velocità superiori a quelle di una normale ADSL.

3. Cambio gestore Internet casa: Fastweb

Fastweb Casa ha un costo di 28,95 euro al mese e comprende:

la fibra ultraveloce;

l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 incluso e Alexa integrata;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

i corsi della Fastweb Digital Academy.

Fastweb offre la possibilità di provare la sua offerta Internet casa per 30 giorni: nel caso in cui non ci fosse soddisfatti, si potrebbe recedere senza pagare alcuna penale.

4. Cambio operatore telefonico fisso: WINDTRE

Come già visto sia nel caso di Vodafone, sia di TIM, passare a WINDTRE potrebbe essere molto conveniente per i già clienti mobile, i quali avranno la possibilità di attivare una nuova offerta al costo di 22,99 euro al mese.

Il prezzo fisso mensile previsto per tutti gli altri clienti sarà invece pari a 26,99 euro al mese, nel quale saranno inclusi:

la fibra fino a 1 Giga, senza limiti;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

12 mesi di Amazon Prime Video.

La promozione comprende Giga illimitati fino a 3 diverse SIM mobile, attivi fin da subito.

5. Cambiare offerta Internet casa: Iliad

Iliad è, al momento, uno degli operatori più economici di sempre: i suoi clienti mobile potranno infatti attivare una promozione in fibra ottica al costo fisso di 15,99 euro al mese, per sempre.

Gli altri clienti potranno farlo pagando un fisso di 23,99 euro al mese. Anche in questo caso, per sempre. Sarà previsto un contributo di attivazione una tantum pari a 39,99 euro al mese. Una cifra che si può spendere una sola volta, visti i costi bassissimi dell’abbonamento Internet casa.

La promozione include: