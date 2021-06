Il caricabatterie wireless a meno di metà prezzo: l'offerta da non perdere

Oggi ricaricare un dispositivo elettronico è appena più semplice che fino a qualche anno fa, quando la microUSB iniziava passare il testimone alla USB-C e azzeccare il cavetto da portarsi in giro era il discriminante tra rimanere in contatto con il mondo oppure no perché la batteria ci aveva abbandonati.

Per non parlare poi di coloro che avevano pure un dispositivo Apple con lo standard proprietario Lightning e quindi alla confusione “a due" di sopra si aggiungeva un terzo elemento. La ricarica wireless è sempre stata più democratica, se si fa eccezione per il fatto che è generalmente disponibile solo sui dispositivi di fascia medio-elevata: basta poggiare sul caricabatterie wireless un dispositivo compatibile ed il gioco è fatto, si fa il pieno di energia senza collegare nulla e lasciando a casa insieme ai cavetti il timore di non aver con sé quello giusto. Una rivoluzione partita tanti anni fa, quella della ricarica wireless, particolarmente cara a chi spesso lascia nel luogo sbagliato il cavetto giusto. E in questo caso anche particolarmente economica grazie allo sconto di oltre il 50% offerto da Amazon su un caricabatterie wireless stiloso e compatto.

Caricabatterie wireless Agptek: caratteristiche

Il caricabatterie wireless di Agptek in super offerta su Amazon è compatibile con lo standard Qi, in altre parole con la quasi totalità dei dispositivi in commercio dotati di ricarica wireless, tra smartphone, tablet, auricolari e tantissimi altri prodotti elettronici di varia natura.

Inoltre è pure compatibile con il protocollo Qualcomm Quick Charge 2.0 e 3.0, che rende davvero molto rapida la ricarica dei dispositivi compatibili. È necessario collegare il caricabatterie wireless di Agptek all’alimentazione a muro attraverso un caricabatterie compatibile con lo standard di Qualcomm (che bisogna possedere, non è in dotazione), ma in questo modo si riescono a sveltire le operazioni di ricarica anche di tre volte.

Il caricabatterie wireless di Agptek raggiunge quattro livelli di potenza, a seconda delle modalità di collegamento alla rete elettrica, quindi con un adattatore da parete standard oppure compatibile con qualche standard di ricarica veloce, e della compatibilità con il dispositivo da ricaricare.

La ricarica per così dire standard avviene a 5 watt ed è compatibile con qualsiasi gadget elettronico con ricarica wireless Qi: male che vada, quindi, si riesce a ricaricare il dispositivo senza collegare alcun cavo alla potenza di 5 watt. Lo step successivo è a 7,5 watt e riguarda la massima velocità a cui si può ricaricare un iPhone, ammesso che si disponga di un adattatore da muro compatibile.

I prodotti di Samsung possono essere ricaricati al massimo a 10 watt, mentre si toccano i 15 watt per quelli di LG. Ad ogni modo è possibile ricaricare, come detto sopra, anche accessori per smartphone o qualsiasi altro gadget compatibile con il protocollo Qi.

Il caricabatterie wireless di Agptek è leggero e sottile (6 millimetri per 55 grammi di peso) quindi anche particolarmente comodo da portare in giro, e possiede un’efficienza di ricarica superiore all’80%.

Caricabatterie wireless Agptek: l’offerta

L’offerta sul caricabatterie wireless di Agptek lo offre ad appena 9,99 euro invece dei 21,99 euro di listino, con un risparmio di 12 euro ed uno sconto del 55%.

Il caricabatterie wireless Agptejk per smartphone e gadget