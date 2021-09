Un nuovo caricatore ultra fast è in vendita a 20 euro

La ricarica USB ultra rapida, cioè ad alta potenza, sta cambiando il modo in cui usiamo i dispositivi elettronici: tanta velocità, schermi sempre più grandi e funzioni sempre più evolute consumano tanta energia e per tenere “svegli" i device ci vuone una enorme batteria. O una batteria che si ricarica in pochissimo tempo.

La seconda opzione è quella che sta vincendo: inserire batterie più grandi in smartphone, tablet e laptop non è facile, incide negativamente sul peso, sul prezzo e sul design del device. Per questo è importante avere la ricarica veloce: possiamo usarla per aggiungere qualche ora di autonomia con una ventina di minuti di connessione al caricatore e arrivare fino a sera, senza troppi problemi, con qualsiasi dispositivo. Chi produce dispositivi con ricarica ultra fast, di solito, inserisce il caricatore in confezione ma è sempre meglio disporre di un caricatore aggiuntivo. Per sicurezza, ma anche per comodità: quello originale lo lasciamo a casa, l’altro lo portiamo al lavoro. Adesso, su Amazon, è arrivato un caricatore da 65 Watt che costa poco più di 20 euro.

Caricabatterie PD-ISmart da 65W

Il caricatore in questione è arrivato da un paio di settimane su Amazon e, lo precisiamo, è un prodotto anonimo e senza ancora alcuna recensione. La nostra valutazione, quindi, si basa sulla scheda tecnica e la reale efficienza di questo caricabatteria potrebbe variare da quanto dichiarato dal produttore cinese. Tuttavia, la scheda tecnica è ottima e il prezzo pure, quindi vale la pena provarlo.

Stiamo parlando, infatti, di un caricatore con tecnologia GaN, cioè con componenti al nitruro di gallio. Il nitruro di gallio è un semiconduttore ad altissima efficienza, che permette di realizzare dispositivi di ricarica molto piccoli, potentissimi, che non riscaldano molto.

Se il materiale utilizzato è il primo biglietto da visita di questo caricatore USB da 65 Watt, il secondo è la doppia certificazione PD (Power Delivery) e ISmart. La prima vuol dire che caricabatteria e dispositivo collegato dialogano per stabilire la corretta tensione e potenza di ricarica, per evitare danni da sovraccarico, la seconda vuol dire che le due porte di ricarica presenti distribuiscono l’energia erogata in base alle reali necessità.

Questo caricatore, infatti, è in grado di erogare 65 W in totale: la porta USB-A eroga al massimo 18 Watt, la porta USB-C arriva fino a 60 Watt. Se il dispositivo connesso sarà solo uno, quindi, potrà assorbire tutta la potenza, mentre se saranno due, la potenza sarà divisa. Quando uno dei due dispositivi sarà completamente carico, però, la sua alimentazione verrà interrotta e tutta la potenza andrà all’altro.

Il tutto in un dispositivo veramente piccolo: 9,2 x 5,5 x 3,2 cm di dimensioni (spina inclusa) e 120 grammi di peso.

Caricabatterie PD-ISmart da 65 W: l’offerta Amazon

I caricatori al GaN da 65 Watt hanno un prezzo medio che parte da 35-40 euro. Costano di più di quelli normali, per tutti i vantaggi del GaN già descritti. Questo caricatore ha un prezzo di listino assolutamente in linea con la media dei prodotti simili, pari a 36,99 euro, ma su Amazon è in vendita con un coupon da 16 euro valido fino a domenica 19 settembre (o fino a esaurimento coupon) che fa sendere il prezzo finale a 20,99 euro.

Per ottenere questo prezzo dovete fare click su questo link e poi segnare la spunta “Applica coupon 16,00 €“.

amazon box="B09F2TGB5M" title="Caricabatterie PD-ISmart da 65 W – Tecnologia GaN – Due porte di ricarica" no-description]

Infine, una precisazione: con questo caricabatteria si potranno ricaricare anche dispositivi che supportano potenze più alte, ma ovviamente con un taglio di potenza a 65 Watt. Potremo però caricare anche due dispositivi con ricarica tradizionale contemporaneamente, o anche uno da 18W e uno da 30W e così via.