Casa di carta: i protagonisti raccontano gli ultimi episodi

La Casa di Carta giunge alla sua ultima stagione su Netflix e non c’è migliore voce per raccontare le emozioni del dietro le quinte che quella dei protagonisti. Netflix lo sa e ha annunciato una featurette dietro le quinte con il racconto del cast tra aneddoti e impressioni.

Lo scorso 3 settembre sulla piattaforma di streaming sono arrivati i primi 5 episodi della stagione conclusiva della serie tv, che prima dal rilascio di Squid Game deteneva il record di contenuto più guardato nel 2019, anche se non in lingua inglese. I rapinatori in tuta rossa volgono così al termine della loro avventura mentre si trovano ancora nella Banca di Spagna e senza possibilità di fuga. In attesa che vengano distribuiti gli ultimi 5 episodi del Volume 2 della Casa di carta 5 il prossimo 3 dicembre, non bisogna perdere il dietro le quinte, dove gli attori raccontano in prima persona cosa per loro è significato interpretare i protagonisti e come hanno vissuto le riprese e la fine della storia.

Casa di carta: le parole dei protagonisti

Nel video rilasciato da Netflix che annuncia l’arrivo di uno speciale dietro le quinte coi protagonisti de la Casa di Carta, emergono le prime impressioni degli attori. Álvaro Morte sottolinea che la quinta stagione è "colma di una tensione pazzesca". Per Rodrigo de la Serna, invece, "i fan della serie non rimarranno delusi", perché qualcosa di potente sta per accadere.

Jaime Lorente si chiede "come si chiude una cosa così grande?", mentre Úrsula Corberó confessa come vedrebbe il ritorno del suo personaggio. Tutti sono d’accordo su una cosa: i 5 episodi della stagione finale sorprenderanno i fan della serie televisiva, che è comunque una delle più viste tra quelle non in lingua inglese sulla piattaforma di Netflix.

Casa di carta 5: il Volume 2

Chi non ha ancora visto il Volume 1 della quinta stagione della Casa di carta, non dovrà proseguire nella lettura: il rischio è di spoiler. Nei primi 5 episodi c’è un addio importante: Tokyo, interpretata da Úrsula Corberó, è morta. Il gruppo di rapinatori in tuta rossa è chiuso nella Banca di Spagna, ritrovandosi ad affrontare la sfida più grande e il momento peggiore, mentre il Professore commette l’errore più grande della sua vita.

C’è ancora un modo per portare via l’oro, ma la banda dovrà combattere e la vittoria, stavolta, non sembra così scontata. Il Volume 2 segnerà la fine del percorso iniziato dai rapinatori e soprattutto svelerà se siano, o meno, riusciti nell’impresa della rapina del secolo.

Casa di carta 5: il cast e quando arriva

Il cast della Casa di carta 5 include Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna e Najwa Nimri.

I prossimi 5 episodi che segneranno la fine della Casa di carta sono in arrivo sulla piattaforma di streaming Netflix il prossimo 3 dicembre.