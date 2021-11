Casa vacanza? Migliori soluzioni per connettersi a Natale 2021

Il Natale è praticamente arrivato (manca solo un mese) e il desiderio di trascorrere un po’ di tempo rilassandosi in una casa vacanza potrebbe essere quello di molti. Nonostante il bisogno di staccare dalla routine di tutti i giorni, si potrebbe comunque sentire la necessità di restare connessi.

Quali sono allora le migliori soluzioni per connettersi a Internet a Natale 2021, in vista di un periodo da trascorrere in una casa vacanza? Passiamo in rassegna le soluzioni più convenienti, con qualche utile considerazione.



Natale 2021: migliori soluzioni per connettersi a Internet

Oggigiorno, la rete Internet rimane un chiodo fisso per molti anche quando ci si trova lontani da casa. Nell’ipotesi in cui si stesse organizzando una gita nel periodo delle vacanze natalizie, ci sono alcune cose sulle quali bisognerebbe riflettere.

In primo luogo, capire quanto si vorrebbe spendere per avere accesso a una connessione in qualsiasi momento. In secondo luogo, considerare l’offerta da attivare in relazione al luogo in cui si trascorrerà il Natale.

Per esempio:

la casa vacanza coincide con la seconda casa ? Allora si potrà attivare una promozione Internet casa con la linea fissa, effettuando prima una verifica della propria copertura di rete;

la casa vacanza è solo momentanea, quindi è stata prenotata unicamente per le vacanze natalizie? Allora si potranno prendere in considerazione soluzioni di diverso tipo, come l’acquisto di un piccolo router portatile con una SIM dati inclusa, o una SIM con tanti Giga, e che preveda la possibilità di usare lo smartphone in modalità hotspot.

Per trovare l’offerta migliore tra tutte, è sempre utile sfruttare un comparatore di tariffe, con il quale si potrà riuscire ad avere la panoramica completa di prezzi e condizioni contrattuali.

Scopri quali sono le migliori offerte per avere Internet in qualsiasi momento

Le SIM Mobile di tipo all inclusive

Analizzando il mercato attuale delle offerte per connettersi a Internet, emerge che una SIM mobile di tipo all inclusive sia più conveniente rispetto all’acquisto di una SIM solo dati, da utilizzare con tablet, chiavette o router portatili.

Oggi sono infatti disponibili diverse tipologie di offerte tutto compreso, con le quali è possibile spendere meno di 10 euro al mese, avere accesso a ottime velocità di navigazione (è possibile, per esempio, vedere film in streaming senza che si blocchino), e a un buon numero di Giga.

Tra le offerte più convenienti del momento, che potrà essere attivata in portabilità da qualsiasi tipologia di cliente, oltre che sui nuovi numeri, troviamo la promozione Iliad Giga 120, la quale, al costo di 9,99 euro al mese (+ 9,99 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM), include:

120 Giga di Internet;

minuti illimitati, anche in roaming in Europa;

messaggi illimitati, anche in roaming in Europa;

6 Giga di traffico extra in roaming in Europa.

Sono poi disponibili tante altre offerte mobile con piano all inclusive, proposte sia da operatori di tipo tradizionale, sia dagli operatori virtuali.

Scopri le migliori offerte mobile con Giga inclusi

Come avere accesso a una SIM con Giga illimitati

Cosa si può fare nei casi in cui i Giga inclusi nella propria SIM non dovessero bastare, come per esempio quello di una famiglia numerosa, con esigenze di connessione importanti, anche in vacanza a Natale?

La migliore soluzione consiste nel cambiare offerta Internet casa nella propria abitazione principale, approfittando delle offerte del momento: ci sono, infatti, alcuni operatori di telefonia fissa che permettono di avere accesso a SIM con Giga illimitati.

In alcuni casi, come nell’offerta commerciale proposta da WINDTRE o da TIM, i Giga saranno inclusi nel prezzo mensile dell’abbonamento Internet casa. In aggiunta, i Giga saranno disponibili su più SIM mobile dello stesso nucleo familiare.

In altri, come in quello di Vodafone, si dovrà invece aggiungere un piccolo costo extra ogni mese per poter usufruire di una SIM mobile con Giga illimitati e connettersi in qualsiasi momento.

Nel momento in cui si valuta una nuova offerta Internet casa, si otterranno dei vantaggi anche nella casa principale (e non solo nella casa vacanza a Natale), in quanto si potrà disporre di connessioni migliorative dal punto di vista:

dei costi mensili da pagare, che oggi si aggirano tutti intorno ai 26 euro al mese;

della velocità di rete, che potrà essere senza dubbio superiore.

Scopri le migliori offerte Internet casa con SIM mobile

Per conoscere in anticipo quale offerta si potrà attivare, è sempre consigliabile effettuare una verifica della propria copertura di rete e sapere quindi se si potrà navigare: