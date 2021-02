Buona notizia per chi ha partecipato al programma Extra Cashback, meglio noto come “Cashback di Natale“: i rimborsi del 10% degli acquisti fatti con pagamenti elettronici (per un massimo di 150 euro totali) sono infatti in corso di elargizione. In precedenza era stato comunicato ufficialmente che i rimborsi sarebbero stati accreditati entro il 1° marzo, quindi i tempi sono stati rispettati.

Non tutti hanno già ricevuto il rimborso e ci vorranno alcuni giorni per terminare le procedure: ad aver diritto al rimborso sono infatti 3,2 milioni di italiani, per una somma complessiva che ammonta a 222 milioni di euro. Il rimborso medio è di circa 46 euro, perché solo il 3,2% dei partecipanti è riuscito ad accumulare il cashback massimo di 150 euro a causa dei pochi giorni a disposizione, visto che l’Extra Cashback era valido per gli acquisti fatti dall’8 al 31 dicembre e nei primi giorni ci sono stati grossi problemi all’infrastruttura informatica (e grosse incomprensioni da parte degli utenti) che hanno fatto perdere milioni di transazioni cumulabili.

Rimborso Cashback in arrivo: cosa fare

La risposta a questa domanda è semplice: nulla. Il rimborso viene accreditato automaticamente sull’IBAN indicato nell’app IO. Già al termine del primo periodo di Cashback, pochi giorni dopo per la precisione, sull’app IO era possibile vedere a quanto ammontava il rimborso maturato.

Tale cifra, né un euro in più né uno in meno, è quella che gli utenti si dovrebbero vedere accreditare in questi giorni.

Cosa fare se il rimborso è sbagliato

Nel caso in cui, invece, il rimborso ricevuto non corrisponda a quello mostrato da IO (o non arrivi entro fine febbraio) vuol dire che c’è stato un problema e che è necessario fare ricorso.

La società pubblica che gestisce sia i rimborsi che i ricorsi del Cashback è Consap Spa, che ha creato un apposito portale tramite il quale gli utenti possono segnalare un rimborso errato. Il Portale Reclami Cashback si trova a questo indirizzo Web.

Come funziona il Portale Reclami Cashback

Per fare reclamo è necessario registrarsi al portale, fornendo nome, cognome ed indirizzo email. Per i rimborsi del Cashback di Natale è possibile fare reclamo entro il 29 giugno 2021 (perché il 30 giugno termina il periodo del primo Cashback di Stato ordinario semestrale del 2021).

Il reclamo, però, potrà essere fatto solo in caso di mancato o errato rimborso: se il problema sono le transazioni mancanti, infatti, bisogna rivolgersi a PagoPa, l’altra società pubblica che gestisce invece tutta l’infrastruttura del Cashback.

Affinché il reclamo venga preso in considerazione e processato da Consap, infine, è necessario allegare alla domanda “eventuale documentazione a sostegno della richiesta di rettifica del rimborso ricevuto, per esempio scontrini POS, utili a consentire le verifiche del caso“. Consap ha 30 giorni di tempo per rispondere al reclamo.