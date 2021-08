Cashback, ultimo giorno: cosa fare se mancano transazioni

Scade oggi, 29 agosto, il termine ultimo per presentare il ricorso a Consap in caso manchino transazioni utili ai fini del Cashback di Stato. Il ricorso si può presentare anche in caso di errato conteggio del rimborso per transazioni comunque conteggiate.

Con oggi si chiude quindi la prima fase del primo semestre (probabilmente l’unico) del Cashback ordinario, alla quale seguirà poi quella ben più delicata dell’ufficializzazione della classifica finale del Super Cashback: i primi centomila avranno diritto al super rimborso da 1.500 euro e, come sappiamo, molti di loro hanno messo in atto tattiche a dir poco “furbette" per raggiungere l’obbiettivo. Ma oggi l’attenzione è tutta sui rimborsi fino a 150 euro, che spettano a tutti coloro che hanno effettuato almeno transazioni valide nei primi sei mesi del 2021. La maggior parte di questi utenti del programma hanno già ricevuto la somma a loro spettante, qualcuno ancora aspetta. Chi non ha raggiunto la soglia delle 50 transazioni perché si è visto cancellare qualche transazione ha tempo fino ad oggi per fare reclamo. Ecco come.

Come si fa il reclamo Cashback

Consap è la società pubblica incaricata di ricevere e processare i reclami per il Cashback. Prenderà in considerazione solo i reclami effettuati tramite l’apposito portale Web https://reclamicashback.consap.it quindi è inutile mandare email o messaggi tramite l’app IO.

Per accedere al portale è necessario registrarsi fornendo nome, cognome e indirizzo email che, ovviamente, dovranno essere veritieri.

Cosa succede dopo il reclamo

Chi ha intenzione di fare reclamo per transazioni non conteggiate, o conteggiate con importo sbagliato, non speri di ottenere una risposta immediata: Consap è tenuta a rispondere al reclamo entro 30 giorni dalla sua ricezione.

Ribadiamo, infine, che non è possibile contestare la propria posizione temporanea all’interno della classifica nazionale del Super Cashback.