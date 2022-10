Cassa Bluetooth con radio FM: grazie allo sconto la paghi pochissimo

Sempre più persone ascoltano la musica in streaming, tramite le principali piattaforme online in abbonamento come Spotify, Apple Music+, YouTube Music Premium, Deezer, ma c’è ancora un grosso pubblico di amanti della vecchia radio in diretta, che invece è gratis. Per queste persone la tecnologia ha creato dei dispositivi 2 in 1: speaker Bluetooth, per ascoltare la musica in streaming dal cellulare, e sintonizzatore FM/DAB per ascoltare la radio tradizionale.

Uno di questi dispositivi è il JBL Tuner 2, un piccolo ma ottimo speaker Bluetooth con radio integrata, che costa un po’ di più di un normale speaker, ma è molto più versatile. Al momento questo prodotto è in offerta su Amazon, ad un prezzo veramente invitante grazie ad uno sconto di oltre un quarto del prezzo di listino.

JBL Tuner 2 – Radio FM DAB/DAB+ e RDS – Colore nero

JBL Tuner 2: caratteristiche tecniche

Lo speaker Bluetooth con radio JBL Tuner 2 misura 18x7x7 centimetri, quindi è veramente compatta e comoda da portare con sé. Inoltre, è certificata IPX7 e quindi ha un’ottima resistenza agli schizzi d’acqua e può anche sopravvivere a immersioni accidentali brevi.

Sulla parte anteriore c’è un display LCD che mostra le informazioni sulle radio sintonizzate. JBL Tuner 2 è in grado di sintonizzare sia le emittenti trasmesse in DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) che quelle in FM, anche con RDS (Radio Data System). Ci sono poi 5 tasti programmabili, per salvare altrettante emittenti preferite e ascoltarle senza doverle cercare manualmente.

Grazie al Bluetooth, comunque, questo piccolo dispositivo di riproduzione può farci ascoltare anche i file multimediali del nostro smartphone, o le nostre playlist su Spotify, Apple Music+ o qualunque altro servizio in streaming (tramite l’app sullo smartphone).

La potenza del suono in uscita è di 5W, la batteria ha un’autonomia di 12 ore e richiede circa 3 ore e mezza per la ricarica completa, che avviene tramite cavetto USB. C’è anche un jack da 3,5 millimetri, per collegare delle cuffie cablate.

JBL Tuner 2: l’offerta Amazon

La radio e cassa JBL Tuner 2 ha un prezzo di listino di 99,99 euro, che non sono molti se consideriamo la doppia funzione e, soprattutto, il marchio JBL che è sintomo di qualità e affidabilità. Su Amazon, però, attualmente JBL Tuner è in offerta e costa appena 74,37 euro (-26%, – 25,62 euro). Davvero poco per un dispositivo con queste caratteristiche.