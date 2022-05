C'è un nuovo film di Lena Dunhan

Lena Dunhan, dopo aver archiviato la fortunata esperienza con la serie tv Girls, andata in onda dal 2012 al 2017, torna su Prime Video con un film scritto e diretto da lei. Il titolo originale è Catherine Called Birdy, ma non è escluso che possa essere proposto al pubblico italiano con un titolo diverso.

La pellicola, che dura 108 minuti, verrà prima presentata in alcuni cinema e poi al pubblico internazionale sulla piattaforma di streaming di Amazon. L’ispirazione per la trama arriva da Catherine, romanzo d’esordio (pubblicato per la prima volta nel 1994) della scrittrice statunitense Karen Cushman. Uscito in traduzione italiana per Mondadori già del 1996, si tratta di un libro per ragazzi capace però di intrattenere e divertire anche il pubblico adulto. La protagonista è un’adolescente ribelle che vive nell’Inghilterra del Medioevo ed è determinata a diventare l’artefice del suo destino.

Di cosa parla Catherine Called Birdy

Anche nel film di Dunham il fulcro della storia è la giovane Lady Catherine, conosciuta come Birdy, la figlia più giovane di Lord Rollo e Lady Aislinn. La storia si svolge nel 1290 nel villaggio inglese medievale di Stonebridge. Catherine trascorre nella casa di famiglia e nei dintorni le sue spensierate giornate da adolescente, ma i tempi si preannunciano difficili per la giovane eroina.

Infatti Rollo, avido e ormai a corto di risorse economiche, vede nella figlia la via d’uscita dalla rovina finanziaria e decide di darla in sposa a un ricco proprietario terriero. Ma Birdy, come tutte le grandi eroine adolescenti, non ha nessuna intenzione di vivere passivamente né di adeguarsi a un destino scritto per lei da altri. Da qui nasce la frattura con i genitori, ma anche il suo grande desiderio di indipendenza.

Vivace, intelligente, ribelle e avventurosa, la ragazzina respinge tutti i corteggiatori in modi sempre più ingegnosi. Quando però arriva il più ripugnante dei pretendenti, sarà la famiglia di Birdy a dover mostrare una prova d’amore per la figlia.

Il cast del film include Bella Ramsey, Billie Piper e Andrew Scott.

Chi è e cosa ha fatto Lena Dunham

Nata a New York in una famiglia d’arte, Lena Dunham ha esordito con il cortometraggio Dealing nel 2007. Oltre che sceneggiatrice e regista, è anche attrice. È nota soprattutto per Girls, serie nella quale l’interpretazione nel ruolo di Hanna Horvath le è valsa il Golden Globe 2013 come migliore attrice in una commedia e per la quale ha ottenuto anche 4 nomination agli Emmy, il Golden Globe come miglior serie (in quanto sceneggiatrice e regista) e il Directors Guild Award for Outstanding Director in a Comedy Series.

Femminista dichiarata, ha spesso parlato della sua vita privata, ad esempio delle diagnosi di endometriosi e fibromialgia.

Quando esce il film di Lena Dunham

Il film Catherine Called Birdy sarà disponibile su Prime Video dal 7 ottobre 2022.

Iscriviti a Prime Video per vedere Catherine Called Birdy