Friggitrice ad aria al minimo storico, costa meno della metà: da acquistare subito

Il successo ottenuto negli ultimi mesi dalle friggitrici senza olio è tutt’altro che difficile da capire. Questi piccoli elettrodomestici sono dei validissimi aiutanti nel preparare piatti deliziosi in pochissimo tempo.

La CecoFry Advance Precision permette di cucinare i propri piatti preferiti con il minimo sforzo e senza la possibilità che ci si sbagli. Gli otto programmi preimpostati vi permetteranno di avviare la cottura nel giro di pochi secondi, mentre una comoda bilancia digitale presente nella parte superiore vi darà modo di non sbagliare il dosaggio. Lo sconto di oggi su Amazon, poi, fa letteralmente crollare il prezzo: con il -59% garantito dal colosso del commercio elettronico costa pochissimo.

Cecotec CecoFry Advance Precision, friggitrice ad aria con cestello da 5,5 litri, 8 programmi di cottura

CecoFry Advance Precision scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotata di un cestello da 5,5 litri (lavabile in lavastoviglie una volta che si è raffreddato), la friggitrice CecoFry permette di realizzare pietanze gustose e fragranti per tutta la famiglia in pochissimo tempo. Nella parte superiore troviamo invece una bilancia digitale che permette di pesare gli ingredienti prima di inserirli nel cestello. Sbagliare le dosi sarà dunque impossibile.

Gli otto programmi di cottura preconfigurati, infatti, consentono di preparare piatti senza grosse difficoltà: una volta individuato il programma più adatto, vi basterà mettere gli ingredienti nel cestello, scegliere il programma dal pannello di controllo nella parte frontale e attendere che la cottura finisca. Nel caso in cui si abbia bisogno di una cottura differente, nessun problema: i comandi intuitivi permetteranno di scegliere la temperatura (tra 80 e 200° centigradi) e il tempo di cottura (tra 0 e 60 minuti) che si preferiscono.

Grazie alla tecnologia di cottura PerfectCook sarà possibile preparare pietanze croccanti all’esterno e soffici e fragranti all’interno utilizzando appena un cucchiaio di olio. L’aria circola nel cestello per poi fuoriuscire dalla parte posteriore: il ricircolo evita che possa formarsi dell’umidità nel cestello, andando poi a rovinare la ricetta che si sta preparando.

Friggitrice ad aria Cecotec offerta top su Amazon: sconto e prezzo

Una friggitrice senza olio completa ed estremamente versabile, dunque, disponibile a un prezzo mai visto prima. Merito dello sconto del 59%, che permette di risparmiare più della metà rispetto al prezzo di listino. Acquistandola oggi la friggitrice ad aria CecoFry costa solo 75,90 euro, contro i 184,90 euro del prezzo suggerito dal produttore cinese.

