Celebrity Hunted 2 arriva su Prime Video: ecco i dettagli

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è un reality show decisamente non convenzionale, diverso da un documentario e da una fiction: appassiona con il susseguirsi degli episodi. Ha avuto su Amazon Prime Video la sua prima distribuzione ed è prodotto in Italia da Endemol Shyne Italy. Il 18 giugno debutta la seconda stagione con sette ricercati d’eccezione.

Il format di Celebrity Hunted 2 – Caccia all’uomo, prevede ricercati, cacciatori e un quartier generale. Questi i pilastri a fondamento del real life thriller. I ricercati sono personaggi famosi che per due settimane, con 70 euro giornalieri, dovranno sopravvivere al bracconaggio costante dei loro cacciatori. Questi dovranno cercarli, scovarli ed escluderne, uno a uno, dal gioco. I cacciatori, sono un team di professionisti suddivisi in cinque squadre che fisicamente dovranno catturare i fuggitivi. Il quartier generale invece è fondamentale per i cacciatori: da lì partono le attività investigative e d’intelligence. Vince Celebrity Hunted 2 chi, tra i ricercati, riuscirà a raggiungere il punto di estrazione. Il premio del vincitore è dato in beneficenza.

I nuovi ricercati

Elodie, Stefano Accorsi, Diletta Leotta, Achille Lauro, M¥ss Keta, Boss Doms e Vanessa Incontrada sono i nuovi sette ricercati, protagonisti di Celebrity Hunted 2 – Caccia all’uomo. Cantanti, attori, conduttrici tv si sfideranno cercando la loro personale salvezza in lungo e in largo per l’Italia. Si ipotizzano tre puntate per serata da parte della distribuzione di Amazon Prime Video.

L’attesa, per l’inizio della fuga dei protagonisti, termina questo venerdì 18 giugno e avrà la splendida cornice di Piazza San Marco a Venezia. Spetterà poi agli appassionati di strategia e investigazione seguire questo nuovo capitolo della serie tv tra tutte le programmazioni disponibili su Amazon Prime Video per questo giugno.

Guardia, ladri e innovazione

Il format ricorda tantissimo il gioco che tutti abbiamo fatto da bambini e dopo lo scetticismo della prima stagione, in cui ci si è spogliati delle logiche sistemiche dei soliti reality, si è davvero innovato: questo l’intendimento Nicole Morganti, responsabile di Celebrity Hunted.

Celebrity Hunted 2 – Caccia all’uomo promette davvero bene: Elodie ha scambiato il gioco per realtà, Diletta Leotta è riuscita a mantenere una parvenza di normalità, andando addirittura dal parrucchiere, e ha trovato delizioso mangiare nel ristorante di Alessandro Borghese; mentre Stefano Accorsi, particolarmente divertito e goliardico pare non abbia mai mollato di un millimetro, un vero osso duro.

Curiosità su Celebrity Hunted 2

Il primo obiettivo di questa nuova edizione sarà quello di liberarsi di un braccialetto elettronico che li farebbe geo localizzare fin da subito da parte dei cacciatori. Intuito, sangue freddo e fuga verso il premio.

Grandi complimenti al team di produzione Endemol Shyne Italy che è riuscita, durante il pesante periodo di pandemia di Covid, a portare avanti questo altro originale e divertente format di successo.

