Cellulari rari, i modelli che valgono una fortuna: quali sono

Fonte foto: Shutterstock 1 di 8 I telefonini da collezione Oramai non possiamo più fare a meno del nostro smartphone: è diventato un elemento fondamentale nelle nostre vite e ci aiuta in ogni fase della giornata. Rispetto a una decina di anni fa c'è stato un grosso passo in avanti e un cambiamento profondo nel design e nelle caratteristiche dei dispositivi. Gli smartphone hanno mandato in soffitta i cari e vecchi cellulari con tastiera fisica e schermo poco più grande di un pollice. Molti di noi li hanno ancora dentro qualche scaffale per ricordo, non sapendo che potrebbero avere tra le mani un vero e proprio tesoro.

Fonte foto: Shutterstock 2 di 8 I cellulari che hanno acquisito valore Per molti sono solo dei rifiuti elettronici da riciclare, ma in realtà possono tramutarsi in dei veri e propri tesori. I cellulari degli anni '90 e dei primi anni 2000 con il passare del tempo hanno acquistato valore, soprattutto tra i collezionisti. Avere a casa un telefonino di una ventina di anni fa può rivelarsi una vera e propria fortuna e una miniera dalle uova d'oro. Logicamente non vale per tutti, ma solo per quelli con caratteristiche particolari e che si sono mantenuti molto bene con il tempo. Ecco quali sono.

Fonte foto: Andrew Currie / Wikipedia 3 di 8 Nokia 7600 Iniziamo con il Nokia 7600, un modello lanciato nel 2004, quando i primi smartphone stavano vedendo la luce. Si tratta di uno degli ultimi modelli lanciati dall'azienda finlandese prima di passare sotto il controllo di Microsoft. Il Nokia 7600 si contraddistingue per il design a forma di occhio, con tutti i tasti facilmente raggiungibili con una mano. Il telefonino non ebbe grande successo, un po' per il design estremo, un po' per l'arrivo dei primi smartphone. Se ne avete uno dentro un cassetto ed è ancora funzionante, il valore tra i collezionisti è di circa 150 euro.

Fonte foto: Web 4 di 8 Samsung E600 Samsung è diventata una dei tre produttori più importanti al mondo per quanto riguarda gli smartphone, ma fino a una decina di anni fa non erano molti i telefonini dell'azienda sud-coreana disponibili sul mercato. Uno dei primi è stato il Samsung E600, un telefonino con design a conchiglia con doppio schermo a colori. Montava un sistema operativo proprietario e aveva anche una fotocamera da 0,3 Megapixel. Un modello funzionante può essere acquistato a poco più di 100 euro sui siti di e-commerce.

Fonte foto: Andrey Blumenfeld / Shutterstock.com 5 di 8 Nokia 7110 Apertura slide, schermo retroilluminato di blu e primo dispositivo ad avere un browser WAP. Stiamo parlando del Nokia 7110, telefonino lanciato nel 1999 e che doveva essere una vera e svolta per il mercato. Fu anche il primo cellulare della serie Nokia 40 e aveva un'autonomia di circa 10 giorni. Per i collezionisti può valere fino a 150-200 euro.

Fonte foto: Pål Berge - FlickR - Wikimedia 6 di 8 Nokia 7280 Nella classifica degli smartphone più strani di sempre il Nokia 7280 merita sicuramente un posto sul podio. Anzi, definirlo un telefonino è un po' un'esagerazione. Si tratta di un dispositivo dalla forma cilindrica, pensato per gli amanti delle foto e con uno schermo abbastanza piccolo. Può essere acquistato online a un prezzo di poco inferiore ai 300 euro.

Fonte foto: Web 7 di 8 Mobira Senator Facciamo un tuffo nel passato, agli albori del mercato mobile. Il Mobira Senator è un "telefonino" dalle dimensioni piuttosto generose e dal design molto particolare. Si tratta di uno dei primi cellulari lanciati sul mercato e per questo motivo ora può valere fino a 1000 euro.