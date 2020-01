CES 2020, cosa vedremo alla fiera di Las Vegas

Fonte foto: yvasa / Shutterstock.com 1 di 10 Che cosa è il CES CES è l'acronimo di Consumer Electronics Show ed è la fiera più importante che riguarda la tecnologia, e non solo. Ogni anno si svolge a Las Vegas e richiama aziende e startup da tutto il Mondo. Ogni anno produttori come Samsung, LG, Sony, Nvidia, Acer e case automobilistiche come FCA, Mercedes, Toyota, Hyundai (solo per citarne alcune), danno appuntamento alla stampa di settore e agli appassionati per mostrare le loro ultime innovazioni. Solitamente quello che viene mostrato al CES lo ritroviamo sul mercato nel giro di un paio di anni. L'edizione 2020 sarà focalizzata sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel vita di tutti i giorni, sui progressi della tecnologia nella ricarica delle auto elettriche, nuovi televisori e prodotti per la smart home.

Fonte foto: James Mattil / Shutterstock.com 2 di 10 Quando si svolge il CES 2020 Il CES 2020 apre i battenti il 7 gennaio e li chiude il 10 gennaio. I produttori, però, organizzano gli eventi di presentazione già dal 5 gennaio.

Fonte foto: Wired 3 di 10 Smartphone Tra i tanti dispositivi che vengono messi in mostra al Consumer Electronics Show ci sono anche gli smartphone. La fiera non viene usata per mostrare nuovi top di gamma, ma solitamente vengono presentati dispositivi dalle caratteristiche innovative. Come ad esempio il OnePlus Concept One, il prototipo realizzato dall'azienda cinese in grado di far sparire le fotocamere posteriori. Ci sarà spazio anche per il Galaxy Note 10 Lite e per il Galaxy S10 Lite, i due nuovi top di gamma dell'azienda sudcoreana che arriveranno sul mercato per la metà di gennaio.

Fonte foto: yvasa / Shutterstock.com 4 di 10 Automobili Può sembrare strano, ma da alcuni anni il CES si è trasformato in uno degli eventi automobilistici più importanti dell'anno. Essendo le automobili sempre più tecnologiche, intelligente e connesse, i produttori arrivano a Las Vegas per mostrare le loro ultime innovazioni. Cosa vedremo al CES 2020? Miglioramenti per la ricarica delle auto elettriche, nuovi sistemi di infotainment e un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda la guida autonoma. Ci sarà spazio sicuramente anche per qualche prototipo dalle forme particolari.

Fonte foto: Peter J. Kovacs / Shutterstock.com 5 di 10 Televisori TV e monitor sono sempre stati i protagonisti del CES, soprattutto nell'ultimo decennio. Per l'edizione del 2020 l'attenzione sarà focalizzata su Samsung, che ha annunciato i primi televisori senza cornici e monitor con tecnologia MicroLed fino a 292 pollici, su LG che mostrerà un televisore che si srotola dal soffitto, e su Sony, che come al solito presenterà la nuova linea di TV Bravia.

Fonte foto: Kobby Dagan / Shutterstock.com 6 di 10 Smart Home Smart speaker, elettrodomestici intelligenti, dispositivi per la cura della persona. La smart home e di device intelligenti sono diventati sempre più importanti nella vita delle persone e per questo motivo hanno conquistato un posto di tutto rispetto anche all'interno del Consumer Electronics Show. In questa edizione ci sarà grande spazio agli elettrodomestici che possono essere controllati da remoto, soprattutto frigoriferi e cucine.

Fonte foto: Kobby Dagan / Shutterstock.com 7 di 10 Robot In una fiera dedicata alla tecnologia non possono mancare i robot. Negli ultimi anni abbiamo visto robot pensati per aiutare le persone nei centri commerciali, all'interno delle stazioni o degli aeroporti. Quest'anno il focus potrebbero essere le abitazioni, con i primi robot che aiutano le persone nella vita di tutti i giorni.

Fonte foto: LetsGoDigital 8 di 10 Videogame Nelle ultime settimane si parla della possibilità da parte di Sony di presentare al CES 2020 la PlayStation 5, la console attesa per le festività natalizie di quest'anno. L'azienda giapponese ha dato appuntamento alla stampa nella notte tra lunedì e martedì per un evento speciale: vedremo se sarà la PlayStation 5 la sorpresa che tutti aspettano.

Fonte foto: r.classen / Shutterstock.com 9 di 10 Apple Apple merita un paragrafo ad hoc. L'azienda di Cupertino torna al CES a 28 anni di distanza dall'ultima apparizione. Apple avrà uno stand dove parlerà di privacy (un argomento sempre più importante per gli utenti, soprattutto negli Stati Uniti) e di smart home, mostrando tutti gli accessori di HomeKit.